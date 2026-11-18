El economista criticó que el rumbo actual agrava los costos recesivos del plan de estabilización, argumentando que la baja de la inflación debe ser sostenida y acompañada por una recuperación de la actividad y un aumento de la inversión. Considera que la apertura comercial, por sí sola, no será efectiva si no se alivia la carga sobre las empresas locales, como las regulaciones y los impuestos que, a su juicio, merman la productividad y vuelven "inviables" a algunas actividades

En cuanto a la cuestión cambiaria, Cavallo subrayó que el valor actual del dólar no refleja un "tipo de cambio de equilibrio" y que la discusión debe centrarse en la eliminación integral de los controles, no solo en una eventual devaluación. Propuso un mercado cambiario libre donde exportadores e importadores operen sin la intervención del BCRA, aunque este último debería enfocarse en la adquisición de reservas para fortalecer sus tenencias.

Cavallo cuestionó la política oficial de los últimos años, recordando sus advertencias en 2024 sobre las consecuencias de mantener controles cambiarios y un tipo de cambio atrasado, lo que, según él, provocó un distanciamiento con el presidente Javier Milei. La falta de una moneda confiable se atribuye directamente a la persistencia de los controles de cambio.

Por último, al recordar su paso por el Palacio de Hacienda durante la presidencia de Carlos Menem, Cavallo defendió el programa económico que llevó adelante. Resaltó las privatizaciones, la estabilidad financiera, el rol mínimo del BCRA, la libre circulación de capitales y el fin del “sesgo antiexportador”. Bajo su perspectiva, la crisis socioeconómica de 2001 “fue una crisis financiera y no de la Convertibilidad”.