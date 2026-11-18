La iniciativa también mantiene la progresividad en el Impuesto Inmobiliario. En el Urbano Edificado, la actualización promedio será del 30,4% y contará con un tope vinculado a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. Según las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendrá un incremento anual inferior a $50.000. Para el Inmobiliario Rural, la actualización promedio será del 29,3%. En Ingresos Brutos no habrá modificaciones en las alícuotas.

Los tramos de facturación se actualizarán un 31%, lo que permitirá que unas 38.000 pymes pasen a tributar en una escala menor. De esta manera, la Provincia busca evitar que la inflación empuje de manera automática a empresas de menor tamaño hacia alícuotas más altas.

El proyecto incorpora, además, un plan de pagos destinado a agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con especial alcance para las pymes. Contempla hasta 48 cuotas, bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60% y la eliminación de multas y recargos. También permitirá rehabilitar planes caducos de todos los impuestos y cancelar las cuotas vencidas sin intereses por pago fuera de término.

Acompañamiento a los sectores productivos

Girard remarcó que estas medidas se inscriben en una política tributaria que combina progresividad, administración eficiente y acompañamiento a los sectores productivos. Desde 2019, la Provincia avanzó en una estructura donde los impuestos patrimoniales reflejen mejor la capacidad contributiva y, al mismo tiempo, impulsó herramientas de simplificación y alivio para pymes y sectores medios.

Durante la exposición, el titular de ARBA también advirtió sobre el impacto de la situación económica en los recursos provinciales. Señaló que la caída de la actividad industrial, la construcción y el comercio —sectores que explican cerca del 70% de la recaudación bonaerense— configura un escenario complejo para 2027. En ese contexto, sostuvo que contar con un sistema tributario más progresivo resulta central para sostener los recursos de la Provincia sin trasladar una mayor carga sobre quienes tienen menor capacidad contributiva.