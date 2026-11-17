Según el Indec, el alza de los precios del sector mostró una baja importante en comparación con el 3,4% de septiembre pasado. La baja se debió a un ritmo menor de aumento en los productos refinados del petróleo.
La inflación mayorista fue del 1,6% en octubre y marcó una desaceleración con respecto al aumento de precios del sector registrado en septiembre, cuando se había ubicado en el 3,4%. Así lo señaló este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Incec).
La baja estuvo acompañada por un menor ritmo de aumento en los productos refinados del petróleo, que habían tenido un fuerte impacto en la medición anterior.
En cuanto al desempeño acumulado, el informe oficial detalló que los precios mayoristas acumularon un alza del 24,8% en los primeros 10 meses del año. Asimismo, la cifra interanual se ubicó en el 29,8% y reflejó una moderación sostenida en la comparación a 12 meses dentro de la dinámica macroeconómica actual.
El incremento mensual del 1,6% de los precios mayoristas estuvo compuesto, sobre todo, por el comportamiento de los productos nacionales, que también marcaron una suba del 1,6%, a la par de un avance más moderado en los importados, que registraron un incremento del 0,9%.
Dentro de la producción nacional, los manufacturados escalaron un 1,8% y los primarios hicieron lo propio con un 1,1%, mientras que la energía eléctrica se mantuvo sin cambios, marcando un 0,0%.
Por otro lado, el informe del INDEC contempló el análisis de otros indicadores complementarios del sistema mayorista. El Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, mostró una suba mensual del 1,5%, por que lo que acumuló una suba del 24,0% en el año y una variación interanual del 28,3%.
En la misma línea, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la variación de los precios de la producción local excluyendo impuestos, arrojó una suba mensual del 1,5% en octubre.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en sus redes sociales los resultados de la inflación mayorista correspondientes a octubre. A través de su cuenta oficial, el titular del Palacio de Hacienda subrayó la fuerte desaceleración respecto al 3,2% registrado en septiembre, al señalar que este indicador refleja el impacto positivo del orden fiscal y monetario en la estabilidad de los precios de producción.
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