Dentro de la producción nacional, los manufacturados escalaron un 1,8% y los primarios hicieron lo propio con un 1,1%, mientras que la energía eléctrica se mantuvo sin cambios, marcando un 0,0%.

Por otro lado, el informe del INDEC contempló el análisis de otros indicadores complementarios del sistema mayorista. El Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, mostró una suba mensual del 1,5%, por que lo que acumuló una suba del 24,0% en el año y una variación interanual del 28,3%.

En la misma línea, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la variación de los precios de la producción local excluyendo impuestos, arrojó una suba mensual del 1,5% en octubre.

Luis Caputo lo celebró en sus redes sociales

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en sus redes sociales los resultados de la inflación mayorista correspondientes a octubre. A través de su cuenta oficial, el titular del Palacio de Hacienda subrayó la fuerte desaceleración respecto al 3,2% registrado en septiembre, al señalar que este indicador refleja el impacto positivo del orden fiscal y monetario en la estabilidad de los precios de producción.