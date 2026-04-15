Caputo llegó a EEUU para destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones del FMI

Uno de ellos es la compra de reservas del Banco Central. Si bien el Gobierno ya adquirió la mitad de los US$10.000 millones que se comprometió a juntar este año, el desvío de la meta comprometida con el organismo a fines de 2025 es de unos US$11.000 millones y eso incomoda a una parte del Directorio.

El FMI quiere una acumulación más agresiva pero el Gobierno se niega porque no quiere presionar a la suba el tipo de cambio. Este incumplimiento obliga al país a pedir una dispensa, que hasta el momento no se sabe si se concretó.

Por otro lado, el FMI también reclama más celeridad en la eliminación total del cepo cambiario y en la eliminación total de los subsidios a la energía.

En lo que resta de 2026, la Argentina debe cancelar deudas con el FMI por US$3605 millones, con el próximo vencimiento previsto para mayo, por US$805 millones. El país es el principal país deudor del organismo, con cerca del 34,5% de los créditos pendientes de cobro.