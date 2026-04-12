Luis Caputo va a EE.UU. y busca destrabar un desembolso de US$1.000 millones del FMI

En términos comparativos regionales, las proyecciones para Argentina superan a las de Brasil (1,6%) y México (1,5%). El organismo multilateral fundamenta este pronóstico en el desempeño fiscal del país.

Durante 2025, la Argentina registró un superávit primario del 1,4% del PBI, superando la meta del 1,3% pactada originalmente. Al contabilizar el pago de intereses de deuda, el excedente fiscal total se ubicó en el 0,2% del producto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante los anuncios. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, viajarán el martes a EE.UU.

El viaje coincide con una mejora en los indicadores de mercado, con el riesgo país oscilando los 550 puntos básicos. No obstante, el equipo económico debe detallar ante el organismo y ante inversores de Wall Street el plan para captar un promedio de US$1.250 millones mensuales necesarios para cumplir con el esquema de pagos hasta 2027.

La delegación también participará en foros con representantes de otros organismos de crédito para discutir planes de infraestructura y financiamiento bilateral, en un contexto donde el FMI valora la ruptura de la inercia de estancamiento económico que afectaba al país desde 2011.