Inflación del 3,4% en marzo: la mirada de los analistas en las redes sociales

Y siguió: "10 meses consecutivos con alza en el IPC. Y no vengan con la guerra, con el riesgo kuka y demás porque Milie siempre repitió la frase de Milton Friedman: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RCachanosky/status/2044135382191878577&partner=&hide_thread=false 10 meses de suba del IPC y el dólar bajando.

Argentina es cara en dólares no porque tengamos un tsunami de inversiones, es por endeudamiento en dólares y carry trade.

Es probable que mantengan quieto el dólar, pero van a fundir a la clase media y a muchas más empresas.

Un país… — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) April 14, 2026

Diego Giacomini, Director de E^2, Economía & Ética, dio su versión. “Según INDEC, el último dato de inflación anualizado es 49,4% anual. La núcleo anualizada es 45,9%. Van 9 meses de política monetaria muy contractiva y la inflación sigue subiendo, mostrando que el piso es muy difícil de perforar y amerita todavía más enfriamiento para lograrlo”, escribió en X.

“Que haya 9 meses de política monetaria contractiva, se enfríe la economía y la inflación siga subiendo; sólo evidencia que la política monetaria está mal diseñada, peor aplicada. Es la antítesis de lo que recomiendo la escuela de Chicago”, concluyó adjuntando un gráfico.

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Federico Machado, Economista de Economía Open aseguró irónicamente que “BAJO LA INFLACION”, a partir de desglosar algunos rubros.

“Si excluimos educación, transporte, vivienda, recreación y cultura, restaurantes y hoteles, alimentos, bebidas y prendas de vestir, la inflación fue menor al 2,9% del mes pasado”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fede_machado_b/status/2044130071250706913&partner=&hide_thread=false BAJO LA INFLACION



Si excluimos educacion, transporte, vivienda, recreación y cultura, restaurantes y hoteles, alimentos, bebidas y prendas de vestir, la inflación fue menor al 2,9% del mes pasado.



Tal y como predijo el Índice de Precios Mayorista — Federico Machado (@fede_machado_b) April 14, 2026

Por su parte, el economista Chistian Buteler sostuvo: "En el 1er trimestre, la inflación acumuló 9.4%, mientras el dólar retrocedió un 5%. Esta brecha de 14.4 puntos porcentuales presiona el tipo de cambio real. La historia económica sugiere que estas distorsiones suelen corregirse con ajustes cambiarios, reiniciando el ciclo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/2044140339863183777&partner=&hide_thread=false En el 1er trimestre, la inflación acumuló 9.4%, mientras el dólar retrocedió un 5%. Esta brecha de 14.4 puntos porcentuales presiona el tipo de cambio real.

La historia económica sugiere que estas distorsiones suelen corregirse con ajustes cambiarios, reiniciando el ciclo.- — Christian Buteler (@cbuteler) April 14, 2026

Mientras que el polémico economista Antonio Aracre, panelista habitual de ciclos televisivos, se sumó ala postuira del ministro de Economía, Luis Caputo, al afirmar que "Altísimo el IPC de marzo 3,4%. Pero la NÚCLEO SIN CARNE dio 2,5% por eso soy optimista en que abril estará muy cerca del 2%.".