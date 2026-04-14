La inflación de marzo fue del 3,4%, y resultó la mayor en 12 meses

Un antecedente lo brindó el viernes la Ciudad de Buenos Aires, cuyo Instituto de Estadística informó que la inflación de marzo alcanzó al 3%, lo que marcó una aceleración desde el 2,6% que había arrojado en febrero.

image Indec: inflación de marzo.

Inflación de marzo: los distintos rubros

El Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 3,4% en marzo de 2026, y acumuló en el año una variación de 9,4%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%): como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases. La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%) debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.

image Indec: inflación de marzo.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo de 2026 fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

El mensaje de Javier Milei tras el dato de inflación

El presidente Javier Milei admitió que el 3,4% de inflación de marzo “es malo”, pero remarcó que espera que “a futuro retorne a su sendero decreciente”.

“El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, sostuvo en su cuenta de X.