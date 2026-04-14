La inflación de marzo fue del 3,4%, y resultó la mayor en 12 meses

Según los datos del Indec, tuvo alza con respecto al 2,9% tanto de febrero como de enero Acumuló un alza del 9,4% solo en el primer trimestre del año.
La inflación de marzo informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y acumuló un alza del 9,4% en lo que va de 2026, un año en que el Gobierno estimó que el aumento de precios será del 10%. Por su parte, el aumento de precios al consumidor acumuló 32,6% en los últimos doce meses.
De acuerdo con los datos del Indec, ya son diez meses consecutivos de aceleración de la inflación, que viene aumentando de manera sostenida desde el 1,5 % registrado en mayo de 2025.
A pesar de que el rubro de mayor alza fue la educación, por el inicio de las clases, el dato del organismo confirmó que el aumento del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y los ajustes en combustibles impulsaron la suba de precios en el mes.
En este contexto, la proyección del Gobierno nacional es que a partir de abril comience un proceso de desaceleración y un repunte de la actividad.
Un antecedente lo brindó el viernes la Ciudad de Buenos Aires, cuyo Instituto de Estadística informó que la inflación de marzo alcanzó al 3%, lo que marcó una aceleración desde el 2,6% que había arrojado en febrero.
El Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 3,4% en marzo de 2026, y acumuló en el año una variación de 9,4%.
A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.
La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%): como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases. La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%) debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA).
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo de 2026 fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).
El presidente Javier Milei admitió que el 3,4% de inflación de marzo “es malo”, pero remarcó que espera que “a futuro retorne a su sendero decreciente”.
“El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, sostuvo en su cuenta de X.
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