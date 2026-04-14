Caputo se mostró optimista con la meta de crecimiento, pero el FMI no le dio buenas noticias

Caputo afirmó que Javier Milei “es uno de los tres líderes mundiales más importantes” de la actualidad. También le recomendó a los empresarios que “no se coman la curva” porque “este modelo no va a cambiar”, y sostuvo que desde hace dos años el país “entró en un proceso virtuoso”.

Pese a la enumeración de una serie de logros macro económicos, el jefe del Palacio de Hacienda reconoció que “lamentablemente el trabajo creció en los sectores informales”, pero aseguró que no podían quedarse “con el modelo anterior” porque ya sabían "que fracasó en la Argentina y en todo en el mundo”.

El FMI recorta previsiones de crecimiento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina y aumentó el pronóstico de inflación, en un deterioro de las condiciones general del país.

El FMI estima que el PBI argentino crecerá 3,5% en 2026 y 4% en 2027, luego de una expansión de 4,4% en 2025. Es un ritmo superior al que el Fondo prevé para Brasil (1,9% y 2%), México (1,6% y 2,2%) y para el promedio de América latina y el Caribe (2,3% y 2,7%).

FMI

Asimismo, espera que la inflación sea de 30,5%, 10 puntos más que en el último informe. Estas proyecciones están incluidas en el informe Perspectivas Económicas Globales (WEO) por sus siglas en inglés.

El mensaje central del Fondo es que la economía global entró en una etapa de crecimiento más débil y más expuesto a shocks. En su escenario de referencia, asume que el conflicto en Medio Oriente tendrá duración e intensidad acotadas, y que las disrupciones empezarán a ceder hacia mediados de 2026. Pero aun con esa hipótesis relativamente benigna, el informe advierte que la guerra ya impactó sobre los mercados de commodities, las expectativas de inflación y las condiciones financieras.