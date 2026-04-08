Alfonso Prat-Gay: "No puede estar bien la macro si la micro está mal"

image Alfonso Prat-Gay criticó al Gobierno.

Y el economista agregó: “Es paradójico que un gobierno libertario que cumplió todo lo que le pidió Wall Street no logró acceder al mercado internacional de deuda”.

El dato de fondo es que la Argentina enfrenta vencimientos en moneda extranjera del orden de los US$ 20.000 millones anuales y, sin refinanciamiento posible, la única salida es pagarlos en efectivo. A eso se suman reservas netas del Banco Central en terreno negativo y déficit en la cuenta corriente.

“No es sostenible”, fue su diagnóstico, y aclaró que el superávit comercial de bienes no alcanza a compensar el resultado neto negativo del balance de pagos cuando se incorporan servicios.