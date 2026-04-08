Alfonso Prat-Gay: "No puede estar bien la macro si la micro está mal"

El economista y exfuncionario fue crítico del plan del Gobierno y del ministro Luis Caputo, al cuestionar la falta de creación de puestos de trabajo.
El ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay, críticó este miércoles el plan económico del Gobierno de Javier Milei por la falta de creación de puestos de trabajo y el desequilibrio de las cuentas externas.
“No hay ningún programa económico que enamore si no genera empleo, más producción y exportación”, dijo el economista y sumó: “Falta esto en el vocabulario de los que están a cargo de la gestión del Gobierno”.
Luego se sumó a las críticas que pesan sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni al afirmar que: “Es obvio que estamos en una transición en la que murieron prácticas viejas, como financiar planes sociales sin presupuesto. Lo que no sabemos es si nació lo nuevo. El Gobierno vino a terminar con la casta y lo prebendario, pero el jefe de Gabinete quedó enfrascado en lo que decía que venía a cambiar. Para llevarnos a lo nuevo, los que nos conducen realmente tienen que ser probos y absolutamente éticos”, dijo.
“No puede estar bien la macro si la micro está mal. Si el resultado del programa económico es que la micro está mal, entonces está mal el programa”, afirmpo Prat Gay durante un almuerzo con empresarios, al que tuvo acceso la prensa.
Y el economista agregó: “Es paradójico que un gobierno libertario que cumplió todo lo que le pidió Wall Street no logró acceder al mercado internacional de deuda”.
El dato de fondo es que la Argentina enfrenta vencimientos en moneda extranjera del orden de los US$ 20.000 millones anuales y, sin refinanciamiento posible, la única salida es pagarlos en efectivo. A eso se suman reservas netas del Banco Central en terreno negativo y déficit en la cuenta corriente.
“No es sostenible”, fue su diagnóstico, y aclaró que el superávit comercial de bienes no alcanza a compensar el resultado neto negativo del balance de pagos cuando se incorporan servicios.
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