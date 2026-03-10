El 61% de la gente consideró que su situación económica empeoró respecto al 2025

La percepción de caída de la economía se acentúa cuando los encuestados hablan sobre su situación personal. Allí el 65% de los relevados percibió que está peor ubicado económicamente respecto del año anterior, 4 puntos más que el mes anterior.

El pesimismo predominó entre los votantes de Frente Patria (FP), con un 95%, mientras que entre los adherentes a Provincias Unidas (PU) la visión negativa sobre el 2027 llegó al 81%.

En tanto, la sensación positiva sobre la economía personal de los votantes de LLA se ubicó en 66%, lo que marcó una baja de 5 puntos porcentuales respecto a la encuesta del mes anterior.