El 61% de la gente consideró que su situación económica empeoró respecto al 2025

El desánimo alcanzó incluso a quienes votaron LLA en las elecciones legislativas de 2025, y no hay perspectivas de que mejore
El tradicional estudio que realiza la consultora D’Alesio/IROL arrojó resultados negativos sobre la situación económica del país en la que el 61% de los consultados dijo estar peor que el año pasado, mientras que un 37% cree que está mejor.
Según la encuesta, la percepción negativa sobre la situación económica actual aumentó 5 puntos porcentuales respecto al relevamiento del mes anterior, debido a una caída de 6 puntos en el optimismo de los votantes de La Libertad Avanza (LLA) durante las legislativas de 2025.
La consultora realizó un relevamiento en todo el país a finales del mes pasado, en el que recolectó la opinión de 800 personas.
Además, las expectativas económicas para el año próximo también decrecieron tres puntos en ambas direcciones: un 42% de la población estimó que estará mejor dentro de un año, contra un 55% que evaluó que estará peor.
La percepción de caída de la economía se acentúa cuando los encuestados hablan sobre su situación personal. Allí el 65% de los relevados percibió que está peor ubicado económicamente respecto del año anterior, 4 puntos más que el mes anterior.
El pesimismo predominó entre los votantes de Frente Patria (FP), con un 95%, mientras que entre los adherentes a Provincias Unidas (PU) la visión negativa sobre el 2027 llegó al 81%.
En tanto, la sensación positiva sobre la economía personal de los votantes de LLA se ubicó en 66%, lo que marcó una baja de 5 puntos porcentuales respecto a la encuesta del mes anterior.