Las exportaciones argentinas crecieron 47,8% en tres años por el impulso de la energía y la minería

Un informe de PwC mostró que el aumento se explicó principalmente por mayores volúmenes enviados al exterior y destacó la diversificación de los sectores exportadores.
Las exportaciones argentinas aumentaron 47,8% entre 2023 y el primer semestre de 2026, según un informe privado de PwC. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por un incremento del 48% en las cantidades enviadas al exterior, mientras que los precios registraron una caída del 0,1%.
El avance no se explica solamente por el rebote estadístico posterior a la sequía de 2023, de acuerdo con el análisis. El informe señaló que los máximos históricos alcanzados por distintos sectores reflejan un cambio en el régimen de comercio exterior, con un crecimiento que se extendió a los principales rubros.
Entre los sectores con mayor expansión se destacó combustibles y energía, cuyas exportaciones aumentaron 101,7% en valor, impulsadas por una suba de 102,8% en las cantidades. Los productos primarios crecieron 74%, con volúmenes 107,5% mayores y precios 16,2% más bajos.
Las manufacturas de origen agropecuario registraron un incremento de 25,4% en valor, con cantidades 35,8% superiores, mientras que las manufacturas de origen industrial avanzaron 36,4%. En este último caso, los precios aumentaron 25,4% y las cantidades 8,8%.
El informe también mostró un cambio en la composición del crecimiento. En 2024, la recuperación estuvo concentrada principalmente en los complejos oleaginoso y cerealero tras la normalización de la cosecha, mientras que durante 2025 y el primer semestre de 2026 el avance fue más distribuido, con mayor participación del petróleo y la petroquímica, la minería y el litio, y las exportaciones de carne y leche.
La minería y el litio fueron los complejos con mayor crecimiento entre el primer semestre de 2026 y el mismo período de 2023, con una suba de 227,9% en valor, cantidades 166,2% mayores y precios 23,2% más altos. El complejo petrolero y petroquímico aumentó 104,5%, con un incremento de 96,3% en cantidades y de 6,7% en precios.
También se registraron fuertes avances en el complejo cerealero, que creció 58,5% en valor con cantidades 131,8% superiores y precios 31,6% menores, mientras que el complejo bovino y lácteo aumentó 44%, con cantidades 2,9% mayores y precios 40% más altos. El farmacéutico avanzó 44,5%, impulsado por una suba de 50,9% en los precios pese a una caída de 6,9% en las cantidades.
En el complejo oleaginoso, el valor exportado creció 29,1%, con cantidades 64,1% mayores y precios 21,3% más bajos. El sector automotriz, en cambio, registró una caída de 2,1% en valor, producto de una baja de 13,1% en las cantidades que no fue compensada por el aumento de 11,1% en los precios.
Dentro de la minería, el informe destacó las mayores ventas de oro para uso no monetario, minerales de plata y sus concentrados y carbonato de litio, que compensaron la caída de las exportaciones siderúrgicas del complejo. El carbonato de litio aumentó 2062% en valor, con cantidades 3198% mayores y menores precios implícitos, mientras que el oro creció 180% en valor y los minerales de plata y sus concentrados avanzaron 393%.
El crecimiento también modificó la participación argentina en las exportaciones mundiales de bienes, que pasó de 0,29% en 2023 a 0,34% en 2024 y 0,37% en 2025, todavía por debajo del máximo de 0,47% alcanzado en 2011. A nivel provincial, las mayores subas se concentraron en las provincias mineras y energéticas, con las cantidades como principal motor en las energéticas y los precios con mayor peso en las mineras.