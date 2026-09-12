Las exportaciones argentinas crecieron 47,8% en tres años por el impulso de la energía y la minería

El informe también mostró un cambio en la composición del crecimiento. En 2024, la recuperación estuvo concentrada principalmente en los complejos oleaginoso y cerealero tras la normalización de la cosecha, mientras que durante 2025 y el primer semestre de 2026 el avance fue más distribuido, con mayor participación del petróleo y la petroquímica, la minería y el litio, y las exportaciones de carne y leche.

La minería y el litio fueron los complejos con mayor crecimiento entre el primer semestre de 2026 y el mismo período de 2023, con una suba de 227,9% en valor, cantidades 166,2% mayores y precios 23,2% más altos. El complejo petrolero y petroquímico aumentó 104,5%, con un incremento de 96,3% en cantidades y de 6,7% en precios.

También se registraron fuertes avances en el complejo cerealero, que creció 58,5% en valor con cantidades 131,8% superiores y precios 31,6% menores, mientras que el complejo bovino y lácteo aumentó 44%, con cantidades 2,9% mayores y precios 40% más altos. El farmacéutico avanzó 44,5%, impulsado por una suba de 50,9% en los precios pese a una caída de 6,9% en las cantidades.

En el complejo oleaginoso, el valor exportado creció 29,1%, con cantidades 64,1% mayores y precios 21,3% más bajos. El sector automotriz, en cambio, registró una caída de 2,1% en valor, producto de una baja de 13,1% en las cantidades que no fue compensada por el aumento de 11,1% en los precios.

Dentro de la minería, el informe destacó las mayores ventas de oro para uso no monetario, minerales de plata y sus concentrados y carbonato de litio, que compensaron la caída de las exportaciones siderúrgicas del complejo. El carbonato de litio aumentó 2062% en valor, con cantidades 3198% mayores y menores precios implícitos, mientras que el oro creció 180% en valor y los minerales de plata y sus concentrados avanzaron 393%.

El crecimiento también modificó la participación argentina en las exportaciones mundiales de bienes, que pasó de 0,29% en 2023 a 0,34% en 2024 y 0,37% en 2025, todavía por debajo del máximo de 0,47% alcanzado en 2011. A nivel provincial, las mayores subas se concentraron en las provincias mineras y energéticas, con las cantidades como principal motor en las energéticas y los precios con mayor peso en las mineras.