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Cuánto costó criar un hijo de hasta 12 años en agosto

El Indec informo los datos de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia con costo para adquirir los bienes y servicios

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó la valorización de la canasta de crianza (0 a 12 años), de acuerdo con los lineamientos del documento Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia,

• $557.303 para menores de 1 año.

• $663.900 para infantes de 1 a 3 años.

• $567.243 para los tramos de 4 y 5 años.

• $713.070 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.

Por su parte, el organismo oficial informará el jueves los datos de pobreza e indigencia del primer semestre de 2025. En el registro anterior, segundo semestre de 2025, la pobreza fue del 28,2% y la indigencia del 6,3%.

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La canasta de crianza es una aproximación metodológica, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2023). La canasta incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.

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Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza.

Dentro de la CBT, se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera).

Para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

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