Economía |

Cuánto se necesitó para criar a un hijo en septiembre

Según los datos del Indec sobre las Canasta de Crianza, se conocieron las cifras que se requieren para cubrir las necesidades de un menor.

En septiembre, con una inflación de 2,1%, el costo de la Canasta de Crianza de un niño de entre 6 a 12 años fue de $548.636 por mes, según lo difundió este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Para los bebés, el costo fue de $436.988, mientras que para los niños de entre uno y tres años fue de $519.193. Mientras que para el rango etario de cuatro a cinco fue de $436.138.

ADEMÁS: Los precios mayoristas aumentaron 3,7% en septiembre y un 20% en lo que va de 2025

En septiembre, el costo mensual de bienes y servicios fue de $133.300 para menores de un año; $172.122 entre uno y tres años; $219.218 entre cuatro y cinco años; y $271.941 entre seis y 12 años; mientras que el costo de cuidado fue de $303.687, $347.071, $216.920 y $276.695, respectivamente.

image

Cómo se mide la Canasta de Crianza

El indicador que mide el organismo releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad.

ADEMÁS: Estiman que la pobreza cayó al 30,7% en los últimos seis meses

Para calcular el índice se tiene en cuenta el costo de la alimentación, la vestimenta, el transporte, la educación, la salud y la vivienda, entre otros servicios esenciales. De acuerdo al INDEC, esta medición tiene como objetivo que sea utilizado por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria.

