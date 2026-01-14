Canasta básica: cuáles fueron los productos que más aumentaron en 2025

En 2025 el costo de las canastas básicas se aceleró: la de alimentos un 4,1% mensual en diciembre, en tanto que la total saltó desde el 3,6% al 4,1% el último mes del año. Así, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó de $1.308.713 en diciembre para no caer en la pobreza, en tanto que para no caer en la indigencia el valor subió hasta los $589.510. Es así que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $190.780 por persona, el mes pasado, en tanto que la Canasta Básica Total, fue de $423.532 el último mes de 2025.

Los cortes de carne vacuna fueron los que más presionaron el bolsillo de los consumidores durante los últimos doce meses. El Cuadril lideró los incrementos con un salto del 72,6%, seguido de cerca por la Paleta (71,2%), la Nalga (69,7%) y el Asado (69,4%). En el rubro de almacén, el Café molido registró una de las variaciones más altas del año con un aumento del 57,0%.

¿Cómo evolucionaron los precios de los artículos de almacén, lácteos y limpieza?

A continuación, se detalla la variación interanual de los principales artículos de la canasta básica en el AMBA:

Pan francés tipo flauta Kg — Variación: 30,0% — Precio anterior: $3.095,49 — Precio actual: $4.024,63

Pan de mesa 390 g — Variación: 40,4% — Precio anterior: $2.613,84 — Precio actual: $3.669,58

Galletitas dulces sin relleno 150 g — Variación: 24,9% — Precio anterior: $1.061,42 — Precio actual: $1.325,50

Harina de trigo común 000 Kg — Variación: 16,8% — Precio anterior: $822,88 — Precio actual: $960,82

Fideos secos tipo guisero 500 g — Variación: 11,2% — Precio anterior: $1.392,73 — Precio actual: $1.549,18

Aceite de girasol 1,5 litros — Variación: 53,4% — Precio anterior: $3.472,38 — Precio actual: $5.326,38

Leche en polvo entera 800 g — Variación: 24,2% — Precio anterior: $9.277,33 — Precio actual: $11.518,18

Queso cremoso kg — Variación: 18,5% — Precio anterior: $9.725,63 — Precio actual: $11.526,22

Yogur firme 195 cc — Variación: 26,9% — Precio anterior: $1.860,91 — Precio actual: $2.360,58

Huevos de gallina docena — Variación: 26,0% — Precio anterior: $3.163,44 — Precio actual: $3.985,77

Manzana deliciosa kg — Variación: 66,6% — Precio anterior: $2.407,09 — Precio actual: $4.009,31

Banana kg — Variación: 51,7% — Precio anterior: $2.030,93 — Precio actual: $3.081,40

Gaseosa base cola 1,5 litros — Variación: 35,9% — Precio anterior: $2.375,35 — Precio actual: $3.229,09

Yerba mate 500 g — Variación: 9,3% — Precio anterior: $2.238,05 — Precio actual: $2.446,02

Jabón de tocador 125 g — Variación: 40,7% — Precio anterior: $863,47 — Precio actual: $1.214,92

Champú 400 cc — Variación: 28,4% — Precio anterior: $4.855,92 — Precio actual: $6.237,12

Desodorante 150 cc — Variación: 36,8% — Precio anterior: $2.653,31 — Precio actual: $3.630,91

A pesar de la tendencia general alcista, algunos artículos estacionales y de primera necesidad mostraron variaciones negativas o casi nulas en el comparativo interanual. El Arroz blanco simple registró una baja del 22,3%, mientras que el Zapallo anco descendió un 17,7% y la Papa un 11,1%. Por su parte, la Batata se mantuvo prácticamente sin cambios con una mínima suba del 0,2% a lo largo de todo el año.

Diciembre cerró con una inflación general del 2,8%, levemente por encima del promedio mensual de 2025. Según el análisis del CEPA, la evolución de los precios estuvo atravesada por el arrastre de aumentos en combustibles y transporte, ajustes tarifarios y, principalmente, por la suba de carnes y frutas.