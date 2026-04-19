Desigualdad: hay argentinos que viven con apenas US$8 por día

La brecha se vuelve más evidente al observar qué puede comprar un trabajador con un día de ingresos. En provincias como La Rioja o Salta, el dinero alcanza para medio kilo de carne o unas pocas empanadas. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, la misma jornada laboral permite adquirir hasta un kilo y medio de carne o más de una docena de empanadas.

El informe también pone el foco en otra desigualdad estructural: la diferencia entre trabajadores formales e informales. En algunas provincias, como Santa Cruz, los ingresos de quienes están fuera del sistema formal son más de un 60% inferiores a los registrados, lo que amplía aún más la brecha social.

El director de la consultora, Damián Di Pace, advirtió que estos niveles de desigualdad relativizan los indicadores positivos que surgen del aumento del ingreso medido en dólares. “Mientras persistan diferencias de tres a uno en los ingresos diarios entre provincias, cualquier discurso sobre recuperación económica será parcial”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que para lograr mejoras sostenidas en la calidad de vida es necesario avanzar en estabilidad macroeconómica, inversión y formalización del empleo. Sin esos factores, concluye el informe, el crecimiento seguirá siendo desigual y con impacto limitado en amplios sectores de la población.