Desigualdad: hay argentinos que viven con apenas US$8 por día

Un informe privado advierte que el promedio de ingresos en Argentina esconde profundas desigualdades territoriales.
Un informe de la consultora Focus Market reveló una marcada desigualdad en los ingresos de los argentinos según la región en la que viven. Aunque el promedio nacional se ubica en US$671 mensuales al tipo de cambio oficial, el dato oculta una brecha significativa: mientras en la Ciudad de Buenos Aires el ingreso diario supera los US$25, en provincias del norte apenas ronda los US$8.
El estudio señala que estas diferencias no solo reflejan desigualdades económicas, sino que impactan de manera directa en el acceso a bienes y servicios esenciales como la alimentación, la salud y la educación. “Cuando los ingresos se distribuyen de manera desigual entre provincias, el dato agregado no refleja la situación real de amplias franjas de la población”, advierte el reporte.
En términos regionales, Argentina se posiciona por encima de países como Bolivia, Paraguay y Brasil en ingresos promedio, pero aún lejos de Uruguay y Chile. Sin embargo, la comparación internacional pierde peso frente a las desigualdades internas, donde el lugar de residencia determina el poder adquisitivo cotidiano.
El ranking por provincias muestra que la Ciudad de Buenos Aires lidera con un ingreso per cápita familiar de US$762,34, seguida por Tierra del Fuego y Neuquén. En el otro extremo, La Rioja, Chaco y Formosa registran ingresos que apenas alcanzan un tercio de los niveles porteños.
La brecha se vuelve más evidente al observar qué puede comprar un trabajador con un día de ingresos. En provincias como La Rioja o Salta, el dinero alcanza para medio kilo de carne o unas pocas empanadas. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, la misma jornada laboral permite adquirir hasta un kilo y medio de carne o más de una docena de empanadas.
El informe también pone el foco en otra desigualdad estructural: la diferencia entre trabajadores formales e informales. En algunas provincias, como Santa Cruz, los ingresos de quienes están fuera del sistema formal son más de un 60% inferiores a los registrados, lo que amplía aún más la brecha social.
El director de la consultora, Damián Di Pace, advirtió que estos niveles de desigualdad relativizan los indicadores positivos que surgen del aumento del ingreso medido en dólares. “Mientras persistan diferencias de tres a uno en los ingresos diarios entre provincias, cualquier discurso sobre recuperación económica será parcial”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que para lograr mejoras sostenidas en la calidad de vida es necesario avanzar en estabilidad macroeconómica, inversión y formalización del empleo. Sin esos factores, concluye el informe, el crecimiento seguirá siendo desigual y con impacto limitado en amplios sectores de la población.