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Los salarios quedaron por debajo de la inflación por sexto mes consecutivo

Los salarios aumentaron 2,4% en febrero ante un aumento de precios del 2,9%. En los trabajos registrados la diferencia negativa fue de 1,1 puntos porcentuales, informó el Indec.

El índice de los salarios creció un 2,4% en febrero, aunque se mantuvo por debajo de la inflación de ese mismo mes, que fue del 2,9%, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Se trata de la sexta baja real consecutiva y los salarios acumulan un recorte de 4,33% en los últimos seis meses, a partir de los datos del organismo. La última vez que terminó por encima fue en octubre del 2025, cuando la inflación fue del 2,3% y el Índice de Salarios creció 2,5%.

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Indec: salarios.

Indec: salarios.

El último informe del Indec arrojó una variación del 35,8% interanual de los salarios, mientras que acumuló una suba del 5% en el primer bimestre del año en tanto que la inflación acumulada en los dos primeros meses del año fue del 5,9%.

Desglosado por sectores, únicamente el informal tuvo mejor rendimiento contra la inflación al aumentar 4,6%, quedó 1,7 puntos porcentuales por encima de la inflación de febrero.

ADEMÁS: La inflación mayorista se aceleró en marzo y llegó al 3,4%

El sector registrado (que incluye públicos y privados) sigue sin remontar y anotó su sexto mes consecutivo con una caída real: en febrero escaló 1,8%.

El privado registrado subió 1,6% (1,3 p.p. por debajo de la inflación) y el único lo hizo en 2,3% (0,6 p.p. por debajo de la inflación).

En cuanto a las variaciones año versus año, el sector privado registrado escaló 27,6%; el público registrado 27,4%; y el privado no registrado 75,1%.

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