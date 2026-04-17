Los salarios quedaron por debajo de la inflación por sexto mes consecutivo

Desglosado por sectores, únicamente el informal tuvo mejor rendimiento contra la inflación al aumentar 4,6%, quedó 1,7 puntos porcentuales por encima de la inflación de febrero.

El sector registrado (que incluye públicos y privados) sigue sin remontar y anotó su sexto mes consecutivo con una caída real: en febrero escaló 1,8%.

El privado registrado subió 1,6% (1,3 p.p. por debajo de la inflación) y el único lo hizo en 2,3% (0,6 p.p. por debajo de la inflación).

En cuanto a las variaciones año versus año, el sector privado registrado escaló 27,6%; el público registrado 27,4%; y el privado no registrado 75,1%.