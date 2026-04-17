Los salarios quedaron por debajo de la inflación por sexto mes consecutivo

Los salarios aumentaron 2,4% en febrero ante un aumento de precios del 2,9%. En los trabajos registrados la diferencia negativa fue de 1,1 puntos porcentuales, informó el Indec.
El índice de los salarios creció un 2,4% en febrero, aunque se mantuvo por debajo de la inflación de ese mismo mes, que fue del 2,9%, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Se trata de la sexta baja real consecutiva y los salarios acumulan un recorte de 4,33% en los últimos seis meses, a partir de los datos del organismo. La última vez que terminó por encima fue en octubre del 2025, cuando la inflación fue del 2,3% y el Índice de Salarios creció 2,5%.
En este contexto, el único sector que le ganó a la inflación en febrero fue el privado no registrado, que se incrementó un 4,6% mensual. En febrero el poder adquisitivo cayó 1,1 puntos porcentuales en el total de los registrados.
El último informe del Indec arrojó una variación del 35,8% interanual de los salarios, mientras que acumuló una suba del 5% en el primer bimestre del año en tanto que la inflación acumulada en los dos primeros meses del año fue del 5,9%.
Desglosado por sectores, únicamente el informal tuvo mejor rendimiento contra la inflación al aumentar 4,6%, quedó 1,7 puntos porcentuales por encima de la inflación de febrero.
El sector registrado (que incluye públicos y privados) sigue sin remontar y anotó su sexto mes consecutivo con una caída real: en febrero escaló 1,8%.
El privado registrado subió 1,6% (1,3 p.p. por debajo de la inflación) y el único lo hizo en 2,3% (0,6 p.p. por debajo de la inflación).
En cuanto a las variaciones año versus año, el sector privado registrado escaló 27,6%; el público registrado 27,4%; y el privado no registrado 75,1%.