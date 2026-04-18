El costo de la construcción en dólares alcanzó su nivel más alto y afecta a nuevas obras

En cuanto a la actividad general del sector, el analista sostuvo que el nivel de operaciones se mantiene en parámetros aceptables, aunque con una leve desaceleración en el inicio de 2026 en comparación con el dinamismo registrado durante el año anterior.

La reactivación de los créditos bancarios, con tasas más accesibles y condiciones más flexibles, contribuye a sostener el movimiento del mercado. Sin embargo, su incidencia sigue siendo limitada en el total de compraventas.

Gómez Picasso remarcó que el financiamiento ayuda, pero no resuelve por sí solo las dificultades estructurales del sector, en un escenario donde las operaciones se distribuyen entre un número creciente de actores e inmobiliarias.

Finalmente, el especialista señaló un cambio en las zonas más demandadas dentro de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Observó una tendencia a la descentralización, con pérdida de protagonismo de barrios tradicionales y el crecimiento de nuevos corredores vinculados a la conectividad y al avance del trabajo remoto.