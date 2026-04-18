El costo de la construcción en dólares alcanzó su nivel más alto y afecta a nuevas obras

El encarecimiento de insumos en la construcción elevó los valores a máximos históricos y redujo la rentabilidad, mientras el mercado de usados se beneficia por la estabilidad cambiaria.
El costo de la construcción en dólares alcanzó su nivel más alto y genera un impacto directo en el desarrollo de nuevas obras y refacciones. Así lo advirtió Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario, quien señaló que los valores actuales duplican en algunos casos los registros históricos.
El especialista explicó que, en este contexto, construir resulta cada vez menos rentable, con un costo del metro cuadrado vendible que ronda los 1.500 dólares. Esta suba afecta especialmente a proyectos a estrenar y remodelaciones, que enfrentan un encarecimiento sostenido de los insumos.
Durante una entrevista en Radio Splendid, Gómez Picasso contrastó esta situación con el comportamiento del mercado de propiedades usadas, que encuentra cierto alivio en la estabilidad del tipo de cambio. Según indicó, la calma cambiaria aporta previsibilidad a compradores y vendedores.
Esa estabilidad permite cerrar operaciones sin sobresaltos, evitando que los precios varíen entre la reserva y la firma de la escritura. Además, favorece el acceso al crédito hipotecario, al reducir la incertidumbre sobre el valor final de las propiedades.
En cuanto a la actividad general del sector, el analista sostuvo que el nivel de operaciones se mantiene en parámetros aceptables, aunque con una leve desaceleración en el inicio de 2026 en comparación con el dinamismo registrado durante el año anterior.
La reactivación de los créditos bancarios, con tasas más accesibles y condiciones más flexibles, contribuye a sostener el movimiento del mercado. Sin embargo, su incidencia sigue siendo limitada en el total de compraventas.
Gómez Picasso remarcó que el financiamiento ayuda, pero no resuelve por sí solo las dificultades estructurales del sector, en un escenario donde las operaciones se distribuyen entre un número creciente de actores e inmobiliarias.
Finalmente, el especialista señaló un cambio en las zonas más demandadas dentro de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Observó una tendencia a la descentralización, con pérdida de protagonismo de barrios tradicionales y el crecimiento de nuevos corredores vinculados a la conectividad y al avance del trabajo remoto.