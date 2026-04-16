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La inflación mayorista se aceleró en marzo y llegó al 3,4%

De esta manera, registró un alza similar a la minorista. El aumento de los precios mayoristas acumula un 6,1% en el primer trimestre .

La inflación de los precios mayorista en marzo fue 3,4%, con lo cual registró una aceleración respecto al 1% de la medición de febrero, informó este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Con este incremento, los valores de los bienes y servicios que pagan las empresas para producir aumentaron 27,9% en los últimos 12 meses y 6,1% en el primer trimestre del año .

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Indec: inflación mayorista.

Indec: inflación mayorista.

La incidencia del petroleo y sus derivados

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 3,4% en marzo respecto del mes anterior, consecuencia de la suba de 3,5% en los “Productos nacionales” y de 1,1% en los “Productos importados”.

Dentro de los “Productos nacionales”, los productos primarios subieron un 7,8%. Los que más subieron fueron el petroleo y el gas con un 27,3% en el contexto de la Guerra en Medio Oriente. Le siguieron los productos minerales no metalíferos con un 2,5%,

En la misma sinfonía, los productos manufacturados el alza más fuerte fue en los derivados del petróleo con un 6,6% con respecto al mes anterior. Le siguieron las impresiones y reproducción de grabaciones con un 3%, tabaco con un 2,7% y alimentos y bebidas con un 2,5%.

ADEMÁS: Inflación del 3,4% en marzo: la mirada de los analistas en las redes sociales

El costo de la construcción subió 2,5% en marzo

El nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) correspondiente a marzo registró una suba de 2,5% respecto al mes anterior, según el Indec. Sumó un incremento de 6,9% en el primer trimestre y un salto interanual del 27,1%.

Este resultado fue consecuencia de las alzas de 1,8% en el capítulo “Materiales”, 3,4% en “Mano de obra” y 1,8% en “Gastos generales”. El aumento en las categorías laborales impactó en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

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El capítulo “Gastos generales” incorporó los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de marzo a las distribuidoras Edenor y Edesur

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