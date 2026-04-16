La inflación mayorista se aceleró en marzo y llegó al 3,4%

De esta manera, registró un alza similar a la minorista. El aumento de los precios mayoristas acumula un 6,1% en el primer trimestre .
La inflación de los precios mayorista en marzo fue 3,4%, con lo cual registró una aceleración respecto al 1% de la medición de febrero, informó este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Con este incremento, los valores de los bienes y servicios que pagan las empresas para producir aumentaron 27,9% en los últimos 12 meses y 6,1% en el primer trimestre del año .
De esta manera, la suba mensual de los precios mayoristas quedó en el mismo nivel de la inflación minorista, que arrojó también un incremento del 3,4% para el tercer mes de 2026.
El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 3,4% en marzo respecto del mes anterior, consecuencia de la suba de 3,5% en los “Productos nacionales” y de 1,1% en los “Productos importados”.
Dentro de los “Productos nacionales”, los productos primarios subieron un 7,8%. Los que más subieron fueron el petroleo y el gas con un 27,3% en el contexto de la Guerra en Medio Oriente. Le siguieron los productos minerales no metalíferos con un 2,5%,
En la misma sinfonía, los productos manufacturados el alza más fuerte fue en los derivados del petróleo con un 6,6% con respecto al mes anterior. Le siguieron las impresiones y reproducción de grabaciones con un 3%, tabaco con un 2,7% y alimentos y bebidas con un 2,5%.
El nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) correspondiente a marzo registró una suba de 2,5% respecto al mes anterior, según el Indec. Sumó un incremento de 6,9% en el primer trimestre y un salto interanual del 27,1%.
Este resultado fue consecuencia de las alzas de 1,8% en el capítulo “Materiales”, 3,4% en “Mano de obra” y 1,8% en “Gastos generales”. El aumento en las categorías laborales impactó en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.
El capítulo “Gastos generales” incorporó los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de marzo a las distribuidoras Edenor y Edesur