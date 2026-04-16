La inflación mayorista se aceleró en marzo y llegó al 3,4%

Dentro de los “Productos nacionales”, los productos primarios subieron un 7,8%. Los que más subieron fueron el petroleo y el gas con un 27,3% en el contexto de la Guerra en Medio Oriente. Le siguieron los productos minerales no metalíferos con un 2,5%,

En la misma sinfonía, los productos manufacturados el alza más fuerte fue en los derivados del petróleo con un 6,6% con respecto al mes anterior. Le siguieron las impresiones y reproducción de grabaciones con un 3%, tabaco con un 2,7% y alimentos y bebidas con un 2,5%.

El costo de la construcción subió 2,5% en marzo

El nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) correspondiente a marzo registró una suba de 2,5% respecto al mes anterior, según el Indec. Sumó un incremento de 6,9% en el primer trimestre y un salto interanual del 27,1%.

Este resultado fue consecuencia de las alzas de 1,8% en el capítulo “Materiales”, 3,4% en “Mano de obra” y 1,8% en “Gastos generales”. El aumento en las categorías laborales impactó en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

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El capítulo “Gastos generales” incorporó los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de marzo a las distribuidoras Edenor y Edesur