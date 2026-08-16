Día del Niño: las ventas cayeron 2,5% y el ticket promedio fue más bajo al proyectado

Así lo señaló un relevamiento de CAME al que accedió Popular. El desplome en las ventas se produjo pese a que más del 80% de los comercios aplicaron promociones. Los consumidores priorizaron productos de menor valor.
Las ventas minoristas pymes por el Día del Niño 2026 bajaron 2,5% en comparación con la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, y el gasto promedio apenas superó los $45.000. Los datos surgieron de un relevamiento publicado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El reporte reflejó que más del 80% de los comercios aplicaron promociones y precisó que el ticket promedio alcanzó $45.892 frente a los $33.736 del año anterior, reflejando una suba en términos reales del 0,8% una vez absorbido el impacto inflacionario. Sin embargo, estuvo por debajo de la proyección que lo ubicaba en $57.500, según la consultora Focus Market.
"A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala. En consecuencia, la tracción generada resultó insuficiente para quebrar la tendencia de estancamiento del mes y consolidar un repunte estructural de la actividad", señaló el informe de CAME al que accedió Popular.
En relación a las acciones promocionales, precisó que se registraron en el 81,2% de los comercios encuestados, lo que implicó una baja de 5,8 puntos porcentuales frente al año anterior, destacándose con un 55,3% la financiación con tarjeta y con un 46,2% los descuentos en efectivo.
"En términos de desempeño relativo a lo proyectado, los resultados mostraron un panorama ajustado a metas conservadoras. Mientras que un 43,6% de los comercios indicó haber alcanzado ventas en línea con lo previsto, un 41,7% manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones (38,1% peor y 3,6% mucho peor). Solo un 14,7% logró un balance favorable respecto a lo esperado (12,7% mejor y 2% mucho mejor), evidenciando el límite impuesto por el poder adquisitivo actual", reflejó la entidad de la mediana empresa.
En paralelo, señaló que “el comportamiento del consumidor se caracterizó por la postergación de la decisión de compra hasta el último momento y la priorización de bienes de menor valor unitario”, en un contexto condicionado por restricciones presupuestarias y mayor concurrencia de canales alternativos de comercialización.
Respecto a la incidencia de la fecha sobre la actividad, el relevamiento reflejó que el impacto comercial fue predominantemente acotado y por debajo de las expectativas de reactivación. Para el 36% de los comercios la fecha sumó movimiento, pero no alteró el panorama general, mientras que un 35,5% reportó un impacto moderado y un 19,3% señaló una nula incidencia en sus ventas.
-Calzado y marroquinería: en comparación con la misma fecha del año anterior, presentó un retroceso del 3,1%. El ticket promedio informado se ubicó en $50.680.
-Equipos de audio y video, celulares y accesorios: el ticket de compra se ubicó en torno a los $51.136, mientras que, en comparación con el Día del Niño del año anterior, las ventas del rubro registraron un descenso del 1%.
-Indumentaria y accesorios: en el rubro, el ticket de compra promedio se ubicó en $42.344, con una merma en la variación interanual de las ventas del 4,1%.
-Jugueterías: el ticket promedio se ubicó en $45.038, con una variación interanual que marcó un descenso respecto al año anterior, con una baja del 4,8%.
-Librerías: el ticket promedio se ubicó en $38.279, con una variación interanual que reflejó una caída del 1,8%.
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