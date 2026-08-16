Día del Niño: las ventas cayeron 2,5% y el ticket promedio fue más bajo al proyectado

"En términos de desempeño relativo a lo proyectado, los resultados mostraron un panorama ajustado a metas conservadoras. Mientras que un 43,6% de los comercios indicó haber alcanzado ventas en línea con lo previsto, un 41,7% manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones (38,1% peor y 3,6% mucho peor). Solo un 14,7% logró un balance favorable respecto a lo esperado (12,7% mejor y 2% mucho mejor), evidenciando el límite impuesto por el poder adquisitivo actual", reflejó la entidad de la mediana empresa.

En paralelo, señaló que “el comportamiento del consumidor se caracterizó por la postergación de la decisión de compra hasta el último momento y la priorización de bienes de menor valor unitario”, en un contexto condicionado por restricciones presupuestarias y mayor concurrencia de canales alternativos de comercialización.

Respecto a la incidencia de la fecha sobre la actividad, el relevamiento reflejó que el impacto comercial fue predominantemente acotado y por debajo de las expectativas de reactivación. Para el 36% de los comercios la fecha sumó movimiento, pero no alteró el panorama general, mientras que un 35,5% reportó un impacto moderado y un 19,3% señaló una nula incidencia en sus ventas.

Día del Niño: el comportamiento de cada rubro

-Calzado y marroquinería: en comparación con la misma fecha del año anterior, presentó un retroceso del 3,1%. El ticket promedio informado se ubicó en $50.680.

-Equipos de audio y video, celulares y accesorios: el ticket de compra se ubicó en torno a los $51.136, mientras que, en comparación con el Día del Niño del año anterior, las ventas del rubro registraron un descenso del 1%.

-Indumentaria y accesorios: en el rubro, el ticket de compra promedio se ubicó en $42.344, con una merma en la variación interanual de las ventas del 4,1%.

-Jugueterías: el ticket promedio se ubicó en $45.038, con una variación interanual que marcó un descenso respecto al año anterior, con una baja del 4,8%.

-Librerías: el ticket promedio se ubicó en $38.279, con una variación interanual que reflejó una caída del 1,8%.