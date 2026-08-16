Narco créditos: el drama de pedir plata ilegal para pagar deudas

Cuando una persona acumula deudas y deja de ser considerada solvente, aparece el prestamista barrial.

La devolución puede ser diaria o semanal y, según Izaguirre, el monto exigido puede triplicar lo recibido. "Te dan en efectivo dos millones de pesos, pero vas a tener que devolver seis millones de pesos", graficó. Si la cuota se incumple, aparecen más intereses, amenazas, presiones para recuperar el dinero y, en muchos casos, el crimen.

El dirigente antidrogas aseguró que el cobro puede avanzar sobre los bienes de la familia: primero los electrodomésticos, después el automóvil, la vivienda o la vida. Para Izaguirre, el sistema tiene una segunda utilidad para las organizaciones criminales: el lavado de activos, porque el dinero ilícito ingresa como capital para préstamos y luego regresa a las cuentas como dinero aparentemente legítimo.

La escena excede a una familia que no puede pagar una cuota: el sobreendeudamiento puede terminar en una relación de dependencia con actores fuera de la ley. La morosidad creciente y el avance de las fintech muestran las dificultades financieras; entre los sectores de menores ingresos, la informalidad suma el riesgo de quedar atrapados en préstamos imposibles.

Izaguirre, quien además es precandidato a diputado nacional por Alternativa Popular, planteó que el Estado debería prestar especial atención a este circuito. "Una persona pobre no puede acercarse a un banco para pedir un préstamo porque no es solvente para el banco", sostuvo. Y advirtió: "Sí lo va a obtener de este tipo de delincuentes que terminan haciéndole saber que pone en riesgo la vida de sus hijos y de su familia".