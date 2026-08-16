Narco créditos: el drama de pedir plata ilegal para pagar deudas

La tendencia crece mientras el nivel de morosidad bancaria y en billeteras virtuales alcanza cifras récord. Aprietes, saqueo de bienes y más de 100 crímenes brutales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las deudas que empiezan en un banco, una tarjeta de crédito o una billetera virtual pueden terminar en una situación peligrosa cuando las puertas formales se cierran. Con los hogares obligados a financiar consumos y gastos básicos, el endeudamiento familiar se convirtió para sectores vulnerables en un camino hacia la usura y los préstamos informales. En ese terreno aparecen los "narco créditos", que combinan dinero ilegal, tasas abusivas y métodos violentos de cobro. Incluso, con homicidios: se calcula que en 2026, en la zona del AMBA ya hay más de 110 asesinatos derivados de préstamos que no pudieron pagarse.
Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, describió el fenómeno como una derivación del avance del narcotráfico sobre la economía cotidiana de los barrios. "Necesitan lavar la plata de la venta de droga, pero también sumar ganancias. Hoy crecen de la mano de las necesidades de las familias. Los narcos no preguntan nada, te dan la plata en minutos, pero si no les pagás, te amenazan, te sacan los bienes o directamente te matan", explicó.
El Banco Central informó que en mayo la morosidad bancaria llegó al 12,8%. En las billeteras virtuales el drama es peor: trepó al 34,1% en los préstamos personales. Son unos 8 millones de argentinos los que se encuentran en mora. Cuando una persona acumula deudas y deja de ser considerada solvente, conseguir dinero dentro del sistema formal se vuelve más difícil. Allí aparece el prestamista barrial. Un relevamiento en barrios populares mostró que cuatro de cada diez familias se endeudan para cubrir gastos básicos. La comida, los medicamentos o una factura atrasada pueden convertirse en la puerta de entrada. El problema es que la urgencia pesa más que el costo futuro y deja a la familia expuesta.
Izaguirre señaló que el circuito puede comenzar de una manera inocente. Puso como ejemplo una venta en cuotas: cuando el comprador no puede cumplir, el propio vendedor puede ofrecerle un préstamo para cancelar la deuda. "Cuando aceptaste el préstamo para poder pagar la deuda, estos tipos te destrozan la vida económica, la vida familiar, te dejan sin vivienda o te liquidan", afirmó. "Igual se arriesgan, porque necesitan dinero con urgencia y aceptan condiciones que normalmente rechazarían", agregó.
La devolución puede ser diaria o semanal y, según Izaguirre, el monto exigido puede triplicar lo recibido. "Te dan en efectivo dos millones de pesos, pero vas a tener que devolver seis millones de pesos", graficó. Si la cuota se incumple, aparecen más intereses, amenazas, presiones para recuperar el dinero y, en muchos casos, el crimen.
El dirigente antidrogas aseguró que el cobro puede avanzar sobre los bienes de la familia: primero los electrodomésticos, después el automóvil, la vivienda o la vida. Para Izaguirre, el sistema tiene una segunda utilidad para las organizaciones criminales: el lavado de activos, porque el dinero ilícito ingresa como capital para préstamos y luego regresa a las cuentas como dinero aparentemente legítimo.
La escena excede a una familia que no puede pagar una cuota: el sobreendeudamiento puede terminar en una relación de dependencia con actores fuera de la ley. La morosidad creciente y el avance de las fintech muestran las dificultades financieras; entre los sectores de menores ingresos, la informalidad suma el riesgo de quedar atrapados en préstamos imposibles.
Izaguirre, quien además es precandidato a diputado nacional por Alternativa Popular, planteó que el Estado debería prestar especial atención a este circuito. "Una persona pobre no puede acercarse a un banco para pedir un préstamo porque no es solvente para el banco", sostuvo. Y advirtió: "Sí lo va a obtener de este tipo de delincuentes que terminan haciéndole saber que pone en riesgo la vida de sus hijos y de su familia".
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