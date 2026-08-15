Proyectan un gasto promedio de $57.500 por regalo para el Día del Niño

Los juguetes quedaron en tercer lugar, con el 18%, mientras que un viaje corto reunió el 14% de las preferencias. Luego aparecieron tecnología, con el 10%; cine, con el 7%; restaurante, con el 4%; y teatro, con el 3%. Para Di Pace, estos resultados muestran que las experiencias, el entretenimiento y la tecnología ganan espacio frente al regalo exclusivamente material.

En cuanto a los lugares de compra, los centros comerciales a cielo abierto fueron elegidos por el 31% de los consumidores, mientras que el comercio electrónico concentró el 28%. Entre quienes comprarán online, el 42% optará por marketplaces, el 27% por sitios web, el 20% por Instagram, el 7% por otras alternativas y el 4% por Facebook.

Fuera del comercio electrónico, los shoppings concentraron el 20% de las preferencias, seguidos por los supermercados, con el 12%, y los outlets, con el 9%. En las semanas previas a la celebración, bancos, supermercados y plataformas digitales ofrecieron promociones y descuentos para incentivar las compras.

El estudio también comparó los precios de algunos juguetes que habían sido relevados durante 2025. Focus Market aclaró que las variaciones pueden estar condicionadas por el stock disponible, la demanda y la popularidad de cada producto al momento de realizar la medición.

Los videojuegos, que encabezaron las preferencias de los chicos, también presentan una diferencia importante de precios según el producto. Los títulos pagos para consolas y otros dispositivos tienen valores que rondan entre los 60 y 70 dólares, mientras que el relevamiento también contempló videojuegos gratuitos y los títulos online más utilizados en Argentina.

Di Pace sostuvo que, en términos generales, los precios de los regalos para el Día del Niño registraron una variación promedio inferior a la inflación, en un mercado más competitivo y con consumidores que analizan con mayor atención sus compras. Sin embargo, advirtió que los productos vinculados con franquicias, personajes y marcas de alta demanda pueden registrar aumentos superiores, especialmente cuando las compras se concentran sobre el último momento y la disponibilidad comienza a ser un factor determinante.