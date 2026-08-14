La Ciudad presenta la campaña: "El mejor regalo es que me trates bien"

Esta campaña "nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas y hábitos de crianza. Porque sabemos que la violencia y el maltrato pueden tener consecuencias severas en su desarrollo y en su salud mental. Por eso, prevenir y erradicar toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es un compromiso que nos involucra a todos, cada día, en cada palabra, en cada gesto y en cada una de nuestras acciones”, dijo Stanley.

Por su partre, la Directora de Investigación y Cooperación Internacional del MPT, Victoria Costoya, indicó que: “Como Ciudad Pionera en el marco de INSPIRE, promovemos esta campaña que busca visibilizar e identificar distintas formas de violencia que padecen a diario niñas, niños y adolescentes. Esto requiere un compromiso colectivo, donde tanto los actores públicos como privados trabajemos juntos con un norte común, que es prevenir y erradicar la violencia. Este tipo de alianzas son justamente las que ayudan a sumar y comprometer a toda la sociedad”.

La campaña será difundida a través de los canales de comunicación digital del organismo: Facebook, Instagram y Twitter @mptutelar.

Consultas recibidas en el Ministerio Público Tutelar:

La problemática también se refleja en las consultas recibidas en los canales de acceso a la justicia del MPT. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 5.513 nuevas consultas en las Oficinas de Atención en los barrios y en la línea de atención telefónica y vía Whatsapp de niñas, niños y adolescentes. Del total, el 9,8 % fue por situaciones situaciones que afectan la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes que incluye: violencia familiar (6,2 %), violencia entre pares (1,3 %), abuso sexual contra las infancias (0,9 %), maltrato (0,9 %) y violencia de género (0,5 %).

Los datos muestran, además, que el 93,2 % de las consultas fueron realizadas por personas adultas, mientras que el 3,6 % correspondió a niñas, niños y adolescentes y el 3,2 % a usuarios de los servicios de salud mental. En cuanto al género de quienes consultaron, 7 de cada 10 fueron mujeres y 3 de cada 10 varones.

Acompañarán la visibilización de la iniciativa, las jugueterías Citykids, Osito Azul, Kinderland, Creciendo y la Cámara Argentina del Juguete, los supermercados Carrefour y Chango Más, y los bancos: Ciudad, Macro y Santander.

La campaña forma parte de las acciones de sensibilización que impulsan INSPIRE y el Departamento de Compromiso por la Sustentabilidad Social y Ambiental del MPT para prevenir las violencias contra niñas, niños y adolescentes y fortalecer una cultura del buen trato, promoviendo el compromiso de familias, empresas y organizaciones con los derechos de las infancias.

En el marco del Programa de Vinculación con el Futuro, estudiantes de escuelas secundarias participaron de una charla sobre discapacidad.



Un espacio para pensar juntos las barreras que todavía encontramos y los derechos que nos involucran a todos.



. pic.twitter.com/Tui9aKFKzt — Ministerio Público Tutelar (@MPTutelar) August 6, 2026

Sobre INSPIRE:

INSPIRE es una iniciativa desarrollada en el marco de la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, por 10 agencias internacionales con una larga historia de trabajo de protección de las infancias, que reúne un conjunto de siete estrategias basadas en la evidencia para reducir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Surgió como respuesta a la necesidad de abordar este grave problema a nivel global.

En enero de 2022, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó su intención de adherir como Ciudad Pionera a nivel global en la lucha contra las violencias hacia niñas, niños y adolescentes. Desde entonces, la Ciudad trabaja en alinear sus esfuerzos y acciones con la iniciativa INSPIRE.