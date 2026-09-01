Día de la Industria: los números que reflejan la crisis del sector manufacturero

-En términos interanuales, la industria acumuló una caída del 1,9% durante el primer semestre de 2026.

-En comparación con el ciclo enero 2022 - noviembre 2023, el nivel de actividad registró un derrumbe del 8,1%.

-El Índice de Producción Industrial (IPI) del primer semestre de este año se ubicó el 2,2% por debajo del mismo período que en 2025.

-En el promedio del gobierno de Milei, la producción industrial aparece el 10,2% por debajo del modelo anterior.

-El uso de la capacidad instalada alcanzó en junio pasado sólo el 59,1%. O sea, cuatro de diez máquinas de la industria están en desuso.

-La cifra está 9,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2023.

-Todos los sectores industriales, excluyendo refinación de petróleo que creció 5,2% y productos alimenticios y bebidas que trepó marginalmente 0,3%, redujeron su uso de capacidad instalada en la comparación con junio 2023.

La industria es uno de los sectores más afectados por la pérdida de empleo.

-Las mayores caídas se observan en “Metalmecánica excluida industria automotriz” (-30,9%) y “productos minerales no metálicos” (-30,4%).

-Las mayores caídas se observan en “Metalmecánica excluida industria automotriz” (-30,9%) y “productos minerales no metálicos” (-30,4%).

-Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en el sector industrial (-8,0%) y cerraron 4.020 industrias manufactureras (-8,1%).

-Con un desplome del 7,9% entre 2023 y 2025, Argentina ostenta el segundo peor desempeño industrial del mundo sobre un universo de 56 economías analizadas, superada sólo por Hungría.

El informe del CEPA atribuyó la crisis industrial a la caída de ventas y "la apertura acelerada, sin financiamiento ni planificación, de importaciones de bienes de consumo". Según datos del Indec, el primer semestre de 2026 se consolidó como el de mayor nivel de importaciones de bienes de consumo final desde que se tiene registro histórico, alcanzando los U$S5.362 millones.

La entrada de productos elaborados desde el exterior mostró incrementos sustanciales frente a 2023 en rubros sensibles para la producción local: electrodomésticos y luminarias (+109,2%), indumentaria y prendas de vestir (+86,3%), motos y bicicletas (+67,6%) y alimentos procesados (+51,9%).