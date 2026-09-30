La inversión real cayó 5,4% en agosto y acumula un retroceso de 7,9% en el año

Qué espera la consultora para los próximos meses

Según el análisis de OJF, la inversión mantiene un desempeño débil, aunque la caída de agosto fue menor a la registrada en meses anteriores. La consultora vinculó esa moderación principalmente con una menor contracción de las importaciones de maquinaria y equipos.

En cambio, la construcción todavía no muestra señales firmes de recuperación y volvió a registrar una caída significativa durante agosto.

De cara a los próximos meses, el informe proyectó una moderación gradual del retroceso, en caso de que mejore la actividad económica y las condiciones macroeconómicas.

El estudio también señaló que el avance de los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podría compensar parte de la menor inversión en el sector manufacturero. Sin embargo, advirtió que el ritmo de ejecución efectiva de esos proyectos todavía es incierto.