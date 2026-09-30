La inversión real cayó 5,4% en agosto y acumula un retroceso de 7,9% en el año

El indicador alcanzó los US$7.515 millones y representó el 18,6% del PBI. La inversión en maquinaria y equipo bajó 4,1%, mientras que la construcción tuvo una caída del 7,1%.
La inversión real alcanzó los US$7.515 millones en agosto y registró una caída interanual del 5,4%, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF). Con este resultado, el indicador acumuló un retroceso del 7,9% entre enero y agosto.
El volumen invertido durante el octavo mes del año representó el 18,6% del PBI, un nivel que los analistas consideran insuficiente para sostener un crecimiento sostenido de la actividad económica.
El informe mostró además un comportamiento negativo en los principales componentes de la inversión. En agosto, el gasto en maquinaria y equipo cayó 4,1% interanual. Dentro de ese segmento, los equipos nacionales retrocedieron 5,3%, mientras que las compras de bienes importados disminuyeron 3,1%. En los primeros ocho meses del año, la baja acumulada llegó al 11,4%.
La inversión en construcción también se contrajo, con una caída del 7,1% interanual en agosto. Según OJF, se trató del descenso más pronunciado de los últimos cuatro meses y llevó al acumulado del sector a una baja del 3,6%.
Según el análisis de OJF, la inversión mantiene un desempeño débil, aunque la caída de agosto fue menor a la registrada en meses anteriores. La consultora vinculó esa moderación principalmente con una menor contracción de las importaciones de maquinaria y equipos.
En cambio, la construcción todavía no muestra señales firmes de recuperación y volvió a registrar una caída significativa durante agosto.
De cara a los próximos meses, el informe proyectó una moderación gradual del retroceso, en caso de que mejore la actividad económica y las condiciones macroeconómicas.
El estudio también señaló que el avance de los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podría compensar parte de la menor inversión en el sector manufacturero. Sin embargo, advirtió que el ritmo de ejecución efectiva de esos proyectos todavía es incierto.