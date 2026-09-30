Culminó la revisión de las cuentas por parte del FMI y se espera un desembolso de US$ 900 millones

“Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento, se pide un waiver (dispensa) y no vamos a tener problemas con eso”, señaló Ravier en su habitual conferencia de prensa.

Ahora las miradas están puestas en Washington donde este jueves hablará la vocera del organismo, Julie Kozack, en conferencia de prensa, para saber algún tipo de repercusión.

El Gobierno confía en que no habrá inconvenientes para lograr el “visto bueno” que habilite un desembolso, que servirá para fortalecer la posición en dólares del Banco Central luego del pago de U$S 800 millones que se realizó el viernes pasado.

El organismo multilateral mantuvo una estadía de diez días en Buenos Aires, donde revisaron las principales metas del acuerdo y mantuvieron encuentros con parte del equipo económico, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli.

En el plano cambiario, frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) adquirió más de US$14.200 millones, lo que marco un sobre-cumplimiento respecto de lo pactado.

A diferencia del desempeño cambiario, las cuentas públicas se presentan como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo. Para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), sin embargo, durante el primer semestre del año el Gobierno obtuvo 0,6% del PBI, ubicándose apenas por debajo de la meta semestral del 0,7% del PBI.

A finales de julio, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, respaldó el programa económico que lleva adelante el Gobierno al afirmar que “el país avanza por el camino correcto”, pero al mismo tiempo descartó la necesidad de nuevos desembolsos para afrontar los próximos vencimientos.