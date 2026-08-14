El Gobierno oficializó la flexibilización de los créditos en dólares para empresas que no exportan

Como condición, las empresas que accedan a estos préstamos deberán liquidar las divisas en el mercado oficial de cambios para convertirlas a pesos. De esta manera, el Gobierno busca que los dólares captados por el sistema bancario se transformen en recursos destinados a la actividad económica local.

El Banco Central, presidido por Santiago Bausili, estableció además una serie de requisitos para limitar los riesgos asociados a este tipo de operaciones. Entre ellos, dispuso una exigencia de capital mínimo equivalente al 125% respecto de los créditos tradicionales y estableció que estas financiaciones computarán 1,25 veces para los límites de concentración y exposición crediticia.

Las entidades también deberán analizar la capacidad de pago de las compañías frente a distintos escenarios de volatilidad cambiaria. El objetivo es reducir el riesgo de que empresas con ingresos en pesos asuman deudas en dólares que puedan comprometer su solvencia ante una eventual suba del tipo de cambio.

En el Palacio de Hacienda estiman que la nueva normativa permitirá movilizar entre US$6.000 y US$10.000 millones adicionales de crédito. La medida apunta especialmente a sectores industriales y comerciales que, según el Gobierno, enfrentaban dificultades para financiar proyectos de mediano y largo plazo debido al costo del financiamiento en moneda local.

Así, el Ejecutivo busca ampliar el crédito privado y utilizar parte de los dólares depositados en el sistema financiero como fuente de financiamiento para la inversión, en una apuesta por reducir los costos financieros y darle impulso a la actividad económica.