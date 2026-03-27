El Banco Central compró más de U$s4000 millones en lo que va de 2026

A pesar de haber encadenado 56 jornadas consecutivas con saldo comprador, las reservas internacionales cerraron en U$s43.712 millones, apenas U$s176 millones más que el día anterior. De esta forma, Banco Central sigue sin poder superar el techo de los U$s44.000 millones.

Por su parte, el Directorio del BCRA decidió bajar 5 puntos los encajes bancarios a partir de abril. El objetivo es que haya más dinero circulando y que los bancos tengan mayor capacidad para prestar.

En la última semana de operaciones (con un día feriado en el medio) la cotización del dólar blue creció 70 pesos.

Cómo operó el dólar

El dólar oficial rebotó en el segmento mayorista pero no logró revertir la caída del inicio de semana y anotó su tercera baja periódica consecutiva.

En el segmento mayorista, el dólar subió $14,50 a $1.382,50, y la brecha con el techo de la banda cambiaria ($1.649,13) se ubicó en 19,3%. El tipo de cambio oficial cerró la semana con una baja de $8 y se dirige a finalizar marzo en rojo. Los contratos de dólar futuro cerraron con subas generalizadas de hasta el 1%.

El mercado proyecta que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.388,50 en el cierre de marzo. Por su parte, en el Banco Nación (BNA) la cotización minorista avanzó a $1.405.

Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.826,50.

Entre los financieros, las subas son más pronunciadas: el dólar MEP opera a $1.421,35, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.470,12. En tanto, el dólar blue se vende a $1.420 para la venta.