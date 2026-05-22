Las ventas en supermercados cayeron 5,1% en marzo interanual

En las ventas totales a precios corrientes, durante marzo de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes”, con 41,9%; “Panadería”, con 27,0%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 25,0%; y “Almacén”, con 22,7%.

Autoservicios mayoristas

En los autoservicios mayoristas las ventas disminuyeron 7,2% interanual en marzo de 2026 y 1,4% respecto de febrero, según lo reportado por el Indec.

En marzo, las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron 374.252,8 millones de pesos, lo que representó un incremento de 16,7% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante marzo, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Carnes”, 50,5%; “Otros”, 23,7%, “Almacén”, 21,5%, y “Lácteos”, 19,8%.

image Indec: mayoristas.

Shoppings

En los centros de compras y shoppings las ventas bajaron 13,3% interanual en marzo de 2026 y subieron 1,5% con respecto al mes previo, según el Indec.

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes registraron un total de 171.130 millones de pesos, lo que representó un incremento interanual de 13,3%, contra una inflación del 32,6% interanual, según el Indec

En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, fueron de 172.428 millones de pesos, lo que implicó una caída de 5,2% con relación al mismo mes del año anterior.

image Indec: shoppings.

Por su parte, la Región Pampeana alcanzó un total de 117.347 millones de pesos, lo que marcó un incremento de 3,8% respecto a marzo de 2025.

Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo fueron de 39.171 millones de pesos, lo que representó un aumento de 14,2% respecto a igual mes del año anterior.

Por último, la Región Norte y la Región Patagonia obtuvieron un valor de 25.874 y 27.022 millones de pesos, con una caída interanual de 5,6% y un incremento respecto de marzo de 2025 de 3,8%, respectivamente