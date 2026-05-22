ARCA prorrogó hasta el 27 de julio los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales

La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas. El Gobierno justificó la decisión tras los pedidos de entidades profesionales y estudios contables.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó hasta el 27 de julio de 2026 los vencimientos para la presentación de declaraciones juradas y el pago de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025. La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución General 5851/2026 publicada en el Boletín Oficial.
Según ARCA, la prórroga busca “facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, y la extensión alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como de quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
Además, el organismo estableció que las declaraciones juradas informativas para empleados y jubilados podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.
La Agencia explicó que la decisión respondió a pedidos realizados por entidades representativas de profesionales en ciencias económicas, que reclamaban más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas del período fiscal 2025.
Antes de la modificación, los vencimientos estaban previstos entre el 11 y el 16 de junio, de acuerdo con la terminación del número de CUIT. Con el nuevo esquema, el Gobierno unificó la fecha límite de los principales tributos alcanzados por la medida en el 27 de julio de 2026.
La decisión ya había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, tras una reunión mantenida el jueves con contadores y especialistas tributarios en el Palacio de Hacienda. Luego del encuentro, el funcionario confirmó en redes sociales el compromiso oficial de extender los plazos. “Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal”, escribió Caputo. En el mismo mensaje agregó: “También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio”.
Durante la reunión, los profesionales plantearon dudas operativas y técnicas vinculadas con el régimen simplificado impulsado por el Gobierno dentro del esquema orientado a captar fondos no declarados, conocido como “dólares del colchón”. Entre las inquietudes aparecieron los límites patrimoniales y de ingresos previstos para adherir al sistema.
Según trascendió, el régimen contempla topes de hasta $1.000 millones de ingresos brutos anuales y hasta $10.000 millones de patrimonio total. También hubo cuestionamientos relacionados con los criterios de exclusión y el sistema de sanciones para los contribuyentes alcanzados.
Caputo sostuvo que existió consenso respecto de la necesidad de introducir modificaciones para ampliar la adhesión al nuevo esquema tributario. “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen”, señaló el ministro tras el encuentro.
De acuerdo con datos que circularon en los últimos días, ARCA ya registró más de 80.000 adhesiones al régimen simplificado y el número se duplicó en las últimas semanas. Sin embargo, estimaciones oficiales calculan que el universo potencial de contribuyentes alcanzados supera el millón de personas.
La reunión realizada en Economía contó con la participación del titular de ARCA, Andrés Vázquez, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, además de tributaristas y referentes de estudios contables especializados en materia impositiva.
La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y representa una de las principales medidas reclamadas por entidades profesionales y estudios contables, que venían advirtiendo sobre las dificultades operativas para completar las presentaciones correspondientes al período fiscal 2025 dentro de los plazos originales.
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