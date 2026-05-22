ARCA prorrogó hasta el 27 de julio los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales

Antes de la modificación, los vencimientos estaban previstos entre el 11 y el 16 de junio, de acuerdo con la terminación del número de CUIT. Con el nuevo esquema, el Gobierno unificó la fecha límite de los principales tributos alcanzados por la medida en el 27 de julio de 2026.

La decisión ya había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, tras una reunión mantenida el jueves con contadores y especialistas tributarios en el Palacio de Hacienda. Luego del encuentro, el funcionario confirmó en redes sociales el compromiso oficial de extender los plazos. “Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal”, escribió Caputo. En el mismo mensaje agregó: “También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio”.

Embed Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal.

Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen.

También nos comprometimos a prorrogar… pic.twitter.com/6a6XDtSnER — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 21, 2026

Durante la reunión, los profesionales plantearon dudas operativas y técnicas vinculadas con el régimen simplificado impulsado por el Gobierno dentro del esquema orientado a captar fondos no declarados, conocido como “dólares del colchón”. Entre las inquietudes aparecieron los límites patrimoniales y de ingresos previstos para adherir al sistema.

¿Qué contempla el nuevo régimen del ARCA?

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Según trascendió, el régimen contempla topes de hasta $1.000 millones de ingresos brutos anuales y hasta $10.000 millones de patrimonio total. También hubo cuestionamientos relacionados con los criterios de exclusión y el sistema de sanciones para los contribuyentes alcanzados.

Caputo sostuvo que existió consenso respecto de la necesidad de introducir modificaciones para ampliar la adhesión al nuevo esquema tributario. “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen”, señaló el ministro tras el encuentro.

De acuerdo con datos que circularon en los últimos días, ARCA ya registró más de 80.000 adhesiones al régimen simplificado y el número se duplicó en las últimas semanas. Sin embargo, estimaciones oficiales calculan que el universo potencial de contribuyentes alcanzados supera el millón de personas.

La reunión realizada en Economía contó con la participación del titular de ARCA, Andrés Vázquez, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, además de tributaristas y referentes de estudios contables especializados en materia impositiva.

La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y representa una de las principales medidas reclamadas por entidades profesionales y estudios contables, que venían advirtiendo sobre las dificultades operativas para completar las presentaciones correspondientes al período fiscal 2025 dentro de los plazos originales.