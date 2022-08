El Banco Central compró US$ 125 millones en la semana

El Banco Central compró US$ 125 millones en el transcurso de la semana para engrosar las reservas. Acumuló US$ 165 en las últimas seis jornadas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este viernes US$ 5 millones y durante el trascurso de la semana aumentó sus reservas con la adquisición de unos US$ 125 millones y acumula US$ 165 en las últimas seis jornadas. El miércoles había sumado U$S 19 millones y el jueves otros U$s 20 millones.