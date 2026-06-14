Inflación: tras la baja de mayo, los alimentos vuelven a presionar al alza

Al mirar el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación en alimentos y bebidas se ubicó en el 2,5%, marcando una aceleración de 0,3 puntos respecto al periodo anterior.

shutterstock_1897392544.footprint Los alimentos vuelven a presionar al alza en junio.

Por segundo mes seguido, la inflación se desaceleró en mayo

El IPC del quinto mes se ubicó en el 2,1% y marcó una nueva desaceleración en su ritmo, según informó el INDEC el último jueves. El dato subió el 33,2% contra mayo del año pasado y anotó una baja de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril. El acumulado de 2026 avanzó al 14,7%.

La división con mayor alza fue Comunicación -con el 3,4%-, dado el aumento en servicios de telefonía, y en segundo lugar quedó Educación (2,9%). Mientras que las que menos subieron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Esta baja representó la segunda desaceleración consecutiva del IPC: tras el incremento del 3,4% en marzo, la inflación comenzó a ceder hasta el 2,6% en abril (0,8 p.p. menos) y 2,1% en mayo (0,5 p.p. menos respecto de abril). Así las cosas, acumula una pérdida de 1,3 p.p.