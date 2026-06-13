Empleo formal: ya se perdieron más de 300.000 puestos en el gobierno de Javier Milei

En los últimos 12 meses cerraron 14.203 empresas, un derrumbe interanual del 2,8%.

Un gran porcentaje de personas ocupadas busca otro empleo. A la pérdida de puestos de empleo se suma el cierre continuo de empresas.

Empleo formal: los números de marzo

Pese a que el tercer mes del año suele marcar el reinicio de las actividades luego de las vacaciones, el empleo asalariado registrado mostró una variación de signo negativo del 0,1% en comparación con el mes anterior, detallando el reporte gubernamental que "todos los segmentos que integran esta categoría mostraron una reducción de empleo en ese período: tanto el empleo asalariado privado como el público retrocedieron un 0,1% mientras que el trabajo en casas particulares se redujo un 0,2%”.

Por su parte, el trabajo independiente registró una caída intermensual del 0,6% también en todas sus variantes, desagregándose en bajas en el monotributo social con un -2,1%, autónomos con un -1,3% y el monotributo con un -0,3%.

En comparación con el mismo período del año anterior, el empleo asalariado se redujo 1,2%, lo que equivale a 116.500 trabajadores menos, registrándose mermas en el sector asalariado privado del -1,5% con 96.600 personas menos, y en el sector público del -0,5% con 18.200 trabajadores menos, al tiempo que el trabajo en casas particulares registró una caída más moderada del -0,4% con 1.700 personas menos.

Por su parte, el trabajo independiente en su conjunto experimentó una expansión interanual del 2,7%, sumando 75.600 personas, existiendo al interior de este grupo dinámicas diferenciadas dado que la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 3,3% con 70.000 personas más y la cantidad de monotributistas sociales subió un 3% con 7.000 personas más, mientras que por el contrario la cantidad de trabajadores autónomos cayó un 0,5% con 1.900 personas menos.