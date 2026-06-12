El riesgo país profundizó su caída y se acercó a los 400 puntos

El indicador que mide la JP Morgan cedió a 437 puntos, un mínimo desde mayo de 2018 cuando había quedado en 431 puntos.
El índice de riesgo país que mide la JP Morgan recortó siete unidades para la Argentina, en los 437 puntos básicos, luego de tocar un piso de 433 enteros por la mañana de este viernes, un mínimo desde el 1 de mayo de 2018 (431 puntos), ocho años atrás.
El retroceso mantiene el proceso que se inició el jueves tras la mejora de la nota de la deuda pública por parte de Standard & Poor’s ante el buen resultado fiscal y la compra de dólares por parte del Banco Central. Esta es una de los objetivos del Gobierno nacional y en especial de la conducción económica. Además, la semana pasada Fitch Ratings también había mejorado la calificación de los bonos argentinos.
Mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un marginal 0,03% a 3.352.157 puntos, tras anotar por la mañana un récord nominal -medido en pesos- en los 3.390.505 puntos.
Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Wall Street no se observó una tendencia definida pero se destacó la baja del 4,5% de Telecom .
El dólar oficial cayó este viernes en el segmento mayorista y así, cerró su primera semana de junio en baja. Entre los principales factores que explicaron el actual comportamiento del tipo de cambio, los operadores mencionan una mayor oferta de divisas, ante una fuerte retracción de los importadores.
El tipo de cambio oficial retrocedió $4,5 a $1.428 para la venta a nivel mayorista y perdió $12 (-0,8%) en la semana, por primera vez desde mediados de mayo.
La cotización se sostuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó a $1.779,31, con una brecha del 24,6%. Los contratos de futuros operaron con bajas generalizadas por hasta 0,4% en los tramos de 2026 y 2027.
El mercado local proyecta que el dólar mayorista se ubicará a $1.440,5 para fines de junio y a $1.610,5 para el cierre de diciembre.
El dólar minorista cerró estable a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885. De acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, la divisa se posicionó a $1.452,55 para la venta.
A su vez, entre los paralelos el contado con liquidación (CCL) avanza 0,2% a $1.496,58 y el MEP lo hace 0,2% $1.451,96. La brecha entre el CCL y el mayorista se ubica a 46%. El dólar blue, en tanto, se sostuvo a $1.450.