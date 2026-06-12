El riesgo país profundizó su caída y se acercó a los 400 puntos

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La cotización del dólar

El dólar oficial cayó este viernes en el segmento mayorista y así, cerró su primera semana de junio en baja. Entre los principales factores que explicaron el actual comportamiento del tipo de cambio, los operadores mencionan una mayor oferta de divisas, ante una fuerte retracción de los importadores.

El tipo de cambio oficial retrocedió $4,5 a $1.428 para la venta a nivel mayorista y perdió $12 (-0,8%) en la semana, por primera vez desde mediados de mayo.

La cotización se sostuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó a $1.779,31, con una brecha del 24,6%. Los contratos de futuros operaron con bajas generalizadas por hasta 0,4% en los tramos de 2026 y 2027.

El mercado local proyecta que el dólar mayorista se ubicará a $1.440,5 para fines de junio y a $1.610,5 para el cierre de diciembre.

El dólar minorista cerró estable a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885. De acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, la divisa se posicionó a $1.452,55 para la venta.

A su vez, entre los paralelos el contado con liquidación (CCL) avanza 0,2% a $1.496,58 y el MEP lo hace 0,2% $1.451,96. La brecha entre el CCL y el mayorista se ubica a 46%. El dólar blue, en tanto, se sostuvo a $1.450.