El Banco Central proyectó una inflación del 2% para junio

El dato oficial correspondiente a junio será difundido el próximo 14 de julio por el Indec.

En mayo pasado, vale recordar, el IPC se ubicó en el 2,1% y anotó una baja de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto de abril. La división con mayor alza fue Comunicación, con el 3,4%, dado el aumento en servicios de telefonía. Las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Esta baja representó la segunda desaceleración consecutiva del IPC: tras haberse alzado al 3,4% en marzo, la inflación comenzó a ceder hasta el 2,6% en abril (0,8 p.p. menos) y 2,1% en mayo (0,5 p.p. menos respecto de abril). Acumula una pérdida de 1,3 p.p.

Las previsiones del REM incluyeron estimaciones sobre la evolución del tipo de cambio oficial. Para julio, los especialistas proyectaron una cotización promedio de $1.482 por dólar. Según el informe, el dólar oficial se ubicaría en $1.513 en agosto, subiría a $1.548 en septiembre, alcanzaría los $1.589 en octubre y llegaría a $1.621 en noviembre.

Para el cierre de 2026, el consenso del mercado prevé un tipo de cambio oficial de $1.673 por dólar.

En materia de actividad económica, el REM proyectó una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,6% en el segundo trimestre de 2026 y del 0,9% en el tercero.

Las otras proyecciones del REM para 2026

-Un nivel de desempleo de 7,7% de la Población Económicamente Activa para el segundo trimestre de 2026. Para el cuarto trimestre, los analistas repitieron su estimación y proyectaron una tasa de 7,5%.

-Para 2026, estimaron que el valor de las exportaciones (FOB) totalicen por un monto de US$100.000 millones e importaciones (CIF) en US$76.400 millones.

-Superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) en $15,7 billones para 2026.

-Una tasa TAMAR -en reemplazo de la Badlar- de bancos privados (promedio del rendimiento de los plazos fijos mayores al millón de pesos) para julio de 22,50% nominal anual.