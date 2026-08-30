Entra en vigencia una nueva medida para contener la morosidad en préstamos

Asimismo, para evitar situaciones de sobreendeudamiento, las cuotas del préstamo deberán ser fijas e iguales, y no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona. Si el dinero prestado se deposita en una cuenta de un banco distinto al prestamista, la entidad otorgante estará facultada a debitar la cuota pendiente directamente de esa cuenta de destino en caso de demoras.

La entidad acreedora deberá notificar al usuario con un día de anticipación que se procederá al débito. Además, se limitan las operaciones a un intento inicial y un máximo de dos reintentos (a las 48 y 96 horas) para evitar conductas abusivas. Esta medida despertó ciertas críticas desde el sector. Las entidades financieras mostraron un bajo interés en su implementación, debido a lo que consideran serios “problemas de diseño”.

Las cuotas del préstamo deberán ser fijas e iguales, y no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona.

Las principales críticas de bancos y proveedores de crédito apuntan a que sólo se puede cobrar de la cuenta donde se depositó el préstamo. Esto genera dudas de uso práctico, ya que pocas entidades querrán transferir los fondos del crédito hacia una cuenta de su competencia directa. Tampoco se podrán computar intereses ante eventuales retrasos de pago.

La otra normativa tiene que ver con la ampliación de la herramienta del código de descuento sobre el recibo de sueldo, la cual permite a los bancos descontar -de manera directa- del salario las cuotas de los préstamos. Reglamentada bajo el artículo 36 de la reforma laboral, su entrada en vigencia dependerá del BCRA. La autoridad monetaria deberá definir las normas complementarias y efectuar la publicación.