El Banco Central vendió US$99 millones en el debut del "dólar agro"

El Gobierno puso en marcha a través de un DNU una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), con un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales, que podría generar una liquidación de divisas estimada en alrededor de US$ 9.000 millones.

Como la medida aún no fue reglamentada, no se registraron liquidaciones. El saldo negativo que registró la entidad monetaria tras su intervención cambiaria impulsó a alrededor de US$ 520 millones las ventas netas acumuladas en las cuatro primeras ruedas de abril.

En lo que va de 2022, el rojo del Banco Central trepó a más de US$ 3500 millones.

A raíz de la alta demanda de billetes norteamericanos, el Banco Central debió vender 74 millones de dólares. A raíz de la alta demanda de billetes norteamericanos, el Banco Central debió vender 99 millones de dólares.

En lo que respecta al mercado de divisas, el denominado dólar blue cerró con un retroceso de un peso, a $391 por unidad.

El dólar minorista cerró a $220,73 promedio, con un incremento de $1,96 centavos respecto del miércoles pasado -última rueda hábil antes de los dos días sin actividad bancaria por el feriado largo de Semana Santa

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cae 0,7%, a $402,23; mientras que el MEP baja 2,2%, a $390,89, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un incremento de $2,17 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $213,39.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $286,95 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $364,20.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $386,28, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $441,46.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$289 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$2 millones y en el mercado de futuros Rofex US$605 millones.