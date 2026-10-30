Brasil pidió explicaciones a la Argentina por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Miami

El viaje de Flávio Bolsonaro en avión bajo la lupa de la justicia argentina.

De acuerdo con las versiones difundidas por UOL y confirmadas por el portal de noticias Metrópoles y la CNN Brasil, Bolsonaro llegó a Miami, donde se espera que se aloje con su familia luego de recibir las visas correspondientes del gobierno estadounidense.

El Ejecutivo brasileño optó por mantener un perfil bajo durante el procedimiento. Cortés no fue recibida por las máximas autoridades de Itamaraty y la decisión fue evitar que el episodio se transformara en un enfrentamiento directo. Una fuente diplomática describió esa postura con la expresión "no convertirlo en un Fla-Flu", en referencia a la histórica rivalidad futbolística entre Flamengo y Fluminense.

La convocatoria constituye un procedimiento diplomático habitual para solicitar aclaraciones a otro gobierno sobre un hecho con posibles implicancias internacionales. Por el momento, no representa una sanción ni una ruptura formal de las relaciones bilaterales, sino una instancia para obtener información oficial sin elevar el tono de la controversia.

La decisión también responde a la intención de Brasilia de evitar nuevas tensiones con Argentina y Estados Unidos, en un contexto de relaciones delicadas con las administraciones de Javier Milei y Donald Trump, por lo que el gobierno de Lula buscó limitar el contacto a una consulta protocolar, sin convertirlo en un nuevo foco de conflicto.

El trasfondo de la crisis entre Brasilia y Buenos Aires

El lazo entre Milei y Lula se caracterizó por los cruces en los últimos tiempos (Imagen generada con IA).

La situación se produce en medio de un vínculo diplomático debilitado por meses de enfrentamientos políticos. Emilia Cortés quedó al frente de la embajada argentina después de que Daniel Raimondi dejara Brasil en agosto, en el marco de una crisis que terminó con la salida de los embajadores de ambos países de sus respectivas sedes.

La salida de Raimondi se produjo luego de que la Cancillería brasileña rebajara el nivel de las relaciones diplomáticas a la categoría de encargados de negocios. La medida respondió a los ataques de Milei contra Lula y al respaldo público del presidente argentino a Flávio Bolsonaro.

En ese escenario, la convocatoria de Cortés representa el primer contacto formal conocido entre ambas cancillerías después de la salida del senador brasileño hacia Estados Unidos. La consulta de Itamaraty busca determinar si existió alguna intervención argentina en el traslado, sin que por ahora se haya informado una conclusión oficial sobre ese punto.