Fundación Mediterránea advirtió que la reactivación económica dependerá del crédito

El economista explicó que la atención está puesta en la evolución de las tasas de interés y en la posibilidad de que vuelva a crecer el financiamiento al sector privado.“Ahora empiezan a armarse condiciones para una recuperación del crédito. Va a tener impacto en el individuo, pero todavía no sabemos si lo va a tener en la magnitud como para que nos olvidemos de esta economía de dos velocidades”, advirtió.

En ese contexto, el sistema financiero comenzó a mostrar señales de tensión. En las últimas semanas, Banco Nación lanzó planes para refinanciar deuda, a partir de que el nivel de morosidad del crédito alcanzó el 11,5% en marzo, un porcentaje que cuadruplica el registrado en el mismo mes del año pasado.

El economista planteó que una eventual baja sostenida de las tasas podría favorecer a sectores más golpeados por la desaceleración, como la construcción y la industria. De todos modos, evitó anticipar una recuperación homogénea y advirtió que aún persisten diferencias marcadas entre los distintos sectores de la economía.

"Ahora que empiezan a armarse condiciones para una recuperación del crédito, va a tener impacto en el individuo, pero todavía no sabemos si lo va a tener en la magnitud como para que nos olvidemos de esta economía de dos velocidades", aseguró Vasconcelos .