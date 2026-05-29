Fundación Mediterránea advirtió que la reactivación económica dependerá del crédito

Jorge Vasconcelos sostuvo que el financiamiento en la economía está estancado y alertó sobre la desaceleración en sectores como la construcción y la industria.
El economista jefe de la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos, advirtió que la recuperación de los sectores rezagadosde la economía, como la industria, la construcción, o el comercio, dependerá de la reactivación del crédito, el que actualmente atraviesa un período de “contracción”.
“El crédito no solo está estancado, sino que incluso ha habido cierta contracción del crédito”, sostuvo Vasconcelos en declaraciones a Radio La Red, oportunidad en la que asegurtó que la economía mantiene un funcionamiento “a dos velocidades”, con algunos sectores, ligados a la exportación, en recuperación, mientras otros continúan rezagados.
El economista remarcó que durante el segundo semestre del año 2024 el crecimiento económico estuvo impulsado principalmente por la expansión del financiamiento. “La economía empezó a crecer a muy buen ritmo. ¿Qué fue lo que empujó esa recuperación? El crédito, que creció más de un 40% entre mediados y fin de ese año”, afirmó.
Sin embargo, señaló que “Si uno mira lo que está pasando en lo que va de este primer semestre de 2026, el crédito no solo está estancado" por lo cual no impulsa la economía," sino que incluso ha habido cierta contracción”, insistió Vasconcelos.
El economista explicó que la atención está puesta en la evolución de las tasas de interés y en la posibilidad de que vuelva a crecer el financiamiento al sector privado.“Ahora empiezan a armarse condiciones para una recuperación del crédito. Va a tener impacto en el individuo, pero todavía no sabemos si lo va a tener en la magnitud como para que nos olvidemos de esta economía de dos velocidades”, advirtió.
En ese contexto, el sistema financiero comenzó a mostrar señales de tensión. En las últimas semanas, Banco Nación lanzó planes para refinanciar deuda, a partir de que el nivel de morosidad del crédito alcanzó el 11,5% en marzo, un porcentaje que cuadruplica el registrado en el mismo mes del año pasado.
El economista planteó que una eventual baja sostenida de las tasas podría favorecer a sectores más golpeados por la desaceleración, como la construcción y la industria. De todos modos, evitó anticipar una recuperación homogénea y advirtió que aún persisten diferencias marcadas entre los distintos sectores de la economía.
"Ahora que empiezan a armarse condiciones para una recuperación del crédito, va a tener impacto en el individuo, pero todavía no sabemos si lo va a tener en la magnitud como para que nos olvidemos de esta economía de dos velocidades", aseguró Vasconcelos .
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