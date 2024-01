El dólar blue abrió la semana en alza y trepó a $1.050

La cotización oficial ajustó 1,5 pesos del cierre del viernes y cotiza a $ 833,5 en el Banco Nación y $ 812,20 en el tramo mayorista.

Con estos valores, el dólar para gastos en moneda externa con Tarjeta vale $ 1.333,60.

Los dólares financieros continúan su rally alcista y el contado con liquidación (CCL) ya superó los $1.200. El dólar MEP también lo sigue en la carrera y se instala sobre los $1150.

La incertidumbre política con el futuro del DNU y del proyecto de Ley enviado al Congreso por el Gobierno, tras sufrir traspiés en la justicia y no lograr imponerse en las comisiones, sumado a las pocas opciones con tasas reales positivas que hay para colocar pesos en el mercado, están generando una constante dolarización de las carteras.

El contado con liqui se disparó más de 5,5% en el día y cotizó a $1.204 cuando en la primera rueda de la semana pasada comenzó en $973,15. Aumentó en las primeras cinco rondas del año más de $230.

Por su parte el MEP, también registró un fuerte avance y cotizó a $1147,64, avanzando en la jornada casi un 4%. Ambas cotizaciones, marcaron en esta jornada su máxima cotización histórica.

De esta manera las brechas cambiarias volvieron a agrandarse, con una distancia del 44% entre el CCL y el dólar oficial y de 38% con el MEP.

En una entrevista radial el presidente Javier Milei, atribuyó las últimas suba de los dólares financieros a las complicaciones políticas en el marco de poder imponer la batería de cambios en ambos proyectos.

dólar informal El dólar blue volvió a subir en el inicio de la semana y cotiza por encima de los $1000.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó el valor de la tasa de interés aplicable para las operaciones con tarjeta de crédito realizadas durante enero de 2024 para quienes pagan los importes mínimos o quieren refinanciar sus deudas.

A través de la Comunicación B, publicada hoy en el Boletín Oficial, la entidad monetaria dispuso que la tasa ascenderá al 140,86% promedio mensual ponderado por monto y medida en porcentaje nominal anual.

Esta tasa se aplicará cuando el cliente no abone el pago mínimo indicado en el resumen mensual y se calculará sobre el importe no cancelado exigible. De esta forma no podrá capitalizarse.

El índice S&P Merval avanza 4,22%

El índice S&P Merval avanza 4,22% y se ubica en 1.099.902,340 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, en una jornada en la que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operan con altibajos.

En el panel líder de la Bolsa porteña, los papeles de Mirgor y Central Puerto Argentina anotaban alzas de 15,9% y 9,6%, en ese orden.

En la senda contraria, Ternium retrocedió 0,7%.

Por su parte, las ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaron altibajos, en una jornada en la que Banco Supervielle y Globant SA subieron 3,9% y 2,6%, respectivamente.

En el segmento de renta fija los bonos en dólares tuvieron una tendencia mayormente negativa de hasta 2,8%, mientras que los títulos en pesos cotizaron con ganancias de hasta 4,3%, liderado por el bono GD35.

Así, el riesgo país marcó un leve retroceso de 0,1%, en 2.049 puntos básicos.