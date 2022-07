El dólar blue bajó nuevamente $5 y se vendió en $250

Es la segunda baja consecutiva del dólar blue luego del pico alcanzando el lunes pasado de $ 260.

La cotización del dólar oficial cerró este miércoles en $132,85, con una suba de 31 centavos con relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 1,6%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 1,3%, a $ 277,85; mientras que el MEP avanza 1,6%, a $ 267,24, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 19 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $126,39.

La semana cerró con alzas y record histórico en el valor del dólar blue. El dólar blue se vendió a un promedio de $250.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $172,70 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $219,20.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 90 millones, producto del pago de importación de energía por 100 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 500 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 149 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 362 millones.

El índice riesgo país de la Argentina trepaba 58 unidades hasta el récord de 2.654 puntos básicos, el valor más alto desde el canje de deuda de 2020.

Ese indicador, elaborado por el banco JP Morgan, escaló un 140% desde la reestructuración de la deuda con acreedores privados, que el ex ministro Martín Guzmán cerró en septiembre de 2020. En aquel momento, el índice riesgo país se ubicaba en los 1.100 puntos básicos; hoy, los 2.654 puntos posicionan a la Argentina en el nivel más alto de la región, detrás de Venezuela.