El dólar cerró la semana en $66,84

En el sector mayorista la moneda estadounidense ganó 19 centavos y finalizó a $ 64,91, mientras que en el balance semanal subió 50 centavos (+0,77%), mientras que el dólar con el recargo de 30% -impuesto PAÍS- culminó a $86,89.

El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vendía a $ 89,20 (+0,4%), mientras que el dólar MEP cotizaba a $ 88,26 (+0,5%).

Sebastián Centurión, de ABC Mercado de Cambios, aseguró que continúa la constante depreciación del peso respecto de la divisa americana, "con un mercado que juega lateral en el rango de precios establecido por el BCRA".

Para el especialista, el BCRA mantiene sus posturas disuasorias en el segmento de futuros para que no trepe su cotización en caso de que sucediese.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 196 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.

En el mercado de futuros Rofex se operaron 274 millones de dólares. Abril y mayo concentraron el 30% del volumen operado, con tasas del 39,26 % y 42,27 % respectivamente.