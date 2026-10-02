En Madrid, Villarruel defendió la política industrial y volvió a diferenciarse del Gobierno

En ese sentido, reafirmó la necesidad de "políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización".

"Ante el desafío del empleo, la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente. Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo. El trabajo es realización moral, dignifica a las familias y es el norte innegociable de toda política económica", finalizó.

En el marco de su agenda en Madrid, Villarruel aprovechó para mantener encuentros con representantes parlamentarios de Paraguay, Chile y la Unión Europea.

Durante la jornada del miércoles, la vicepresidenta se reunió con el diputado nacional de Paraguay por el departamento de Boquerón, Francisco Petersen Veiluva.

También mantuvo un encuentro con autoridades parlamentarias de Chile: la presidente del Senado, Paulina Núñez Urrutia; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri Vergara; y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand Zavala.

En tanto, el jueves mantuvo una reunión bilateral con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons.