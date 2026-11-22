Suspensión de las PASO: los votos que necesita LLA para alcanzar la mayoría

Los libertarios cuentan con 21 votos propios y precisan sumar otros 16 para alcanzar la mayoría absoluta requerida para aprobar la iniciativa. En ese escenario, fueron determinantes los acuerdos alcanzados con los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Leandro Zdero, de Chaco.

La bancada de la UCR, integrada por diez senadores, se encamina a acompañar en su totalidad la suspensión de las PASO, según fuentes parlamentarias. Los legisladores radicales que respaldarían la iniciativa son los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada; la chaqueña Silvina Schneider; los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi; el bonaerense Maximiliano Abad; el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

El PRO también comprometió los votos de sus tres representantes, a partir de los acuerdos políticos con los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torre. Se trata de los senadores Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina. A ese respaldo se suma la chubutense Edith Terenzi, alineada con Torres.

Con los votos de radicales y macristas, el oficialismo reuniría 35 voluntades, por lo que todavía necesita sumar al menos dos respaldos para alcanzar el número requerido.

El bloque libertario en el Senado, a cargo de Patricia Bullrich, negocia respaldos para suspender las PASO.

A ese grupo se suman los senadores de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo, que firmaron el dictamen en disidencia parcial y comprometieron su acompañamiento en la votación. También está asegurado el respaldo de la senadora neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

Por su parte, los representantes de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, también se muestran favorables a la iniciativa. Si ambos confirman su voto, el oficialismo podría alcanzar los 40 apoyos.

En cambio, los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua, todavía no expresaron formalmente si acompañarán la suspensión de las PASO. Por eso, el Ejecutivo nacional no cuenta por ahora con los tres votos de los senadores que responden a esos gobernadores.

En tanto, el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, manifestó su respaldo a la suspensión de las primarias, aunque todavía no está confirmado que el senador Guillermo Andrada acompañe el proyecto. El legislador integra el espacio Convicción Federal, donde existen posiciones divididas.

La tucumana Sandra Mendoza anticipó que votará en contra, en línea con la postura del gobernador Osvaldo Jaldo, mientras que la jujeña Carolina Moisés todavía mantiene en reserva su posición.

Los sectores que rechazan la reforma electoral

El bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 senadores, rechaza la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada. En la misma línea se ubican los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, espacio del exgobernador Gerardo Zamora, y el monobloque Justicia Federal Social, que conduce Fernando Salino.

A ese grupo se suma la senadora de Independencia Beatriz Ávila, alineada con el gobernador Jaldo.

*Con información de la Agencia Noticias Argentinas