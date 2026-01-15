El Fondo Monetario Internacional destacó la acumulación de reservas del Banco Central

La portavoz remarcó que las compras de divisas superaron el 5% del volumen diario del mercado de cambios en la mayoría de las ruedas. Desde el 4 de enero pasado, la autoridad monetaria acumuló compras netas por U$S515 millones en ocho jornadas consecutivas, una dinámica que fue valorada por el organismo multilateral.

El organismo confirmó que la segunda revisión técnica del programa vigente se realizará en febrero, aunque aún no hay una fecha precisa definida.

Kozack vinculó, a su vez, los recientes cambios en los marcos monetario y cambiario, incluida la implementación de un programa preanunciado de compras de dólares. Según explicó, estas medidas están permitiendo que el proceso de recomposición de reservas avance a un ritmo más rápido de lo previsto y contribuyan a fortalecer la estabilidad macroeconómica.

La vocera sostuvo que la Argentina "comenzó el año sobre bases sólidas" y se observan progresos continuos en los esfuerzos de estabilización.

banco-centraljpg El Banco Central acumuló U$S515 millones en ocho jornadas consecutivas.

Durante la conferencia, Kozack recordó que, tras la contracción económica de 2024, el FMI estima que la economía argentina creció 4,5% en 2025. Y sostuvo la inflación bajó desde niveles de tres dígitos en 2024 hasta alrededor del 30% a fines de 2025, el registro más bajo en ocho años, aunque evitó pronunciarse sobre la reciente aceleración del índice en diciembre.

Por otro lado, la vocera del Fondo valoró la aprobación del Presupuesto 2026, al que calificó como el primero en dos años y consistente con un ancla de equilibrio fiscal general cero. A eso sumó el reconocimiento a los esfuerzos del gobierno por avanzar en reformas orientadas a reducir la informalidad laboral y aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo.