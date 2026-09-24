Milei ante inversores en Nueva York: "2028 será el mejor año económico de la historia"

El mandatario aseguró que cuenta con instrumentos financieros y reservas para sostener ese escenario. “Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura [...]. Hemos construido una bazuca de reservas por el equivalente a 75.000 millones de dólares”, afirmó, al referirse a las compras de reservas del Banco Central, la posición de futuros y los swaps con China y Estados Unidos.

A esos recursos, Milei sumó la balanza comercial y el eventual flujo de capitales. “Y a eso tendríamos que sumarle la balanza comercial y el flujo de capitales que tengamos seguramente este año. Digamos que estamos preparados”, sostuvo ante los referentes financieros.

En su exposición, el Presidente también volvió a cuestionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien había mencionado el día anterior durante su presentación en el Citibank. “El enano soviético estuvo diciendo pavadas acá ayer. Me refiero al gobernador de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Entre los asistentes estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Luego de su exposición, Milei participó de un diálogo con el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.

Otro de los temas abordados fue la inteligencia artificial, que Milei había mencionado durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. “Frente a la IA no vamos a regular, no vamos a matar una semilla que aún no termina de florecer como si fuera un arbusto”, afirmó. Según sostuvo, Argentina tiene condiciones para competir en la mayoría de los eslabones de la cadena de valor de esa industria.

Micklethwait también consultó al Presidente por el diferendo entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, utilizando el término “Falklands”, que Milei corrigió. El mandatario afirmó que las personas que actualmente viven en las islas serán tratadas “con dignidad y con justicia” y sostuvo que no serán expulsadas, aunque remarcó que “las Malvinas son nuestras”.

El Club Económico de Nueva York, donde se realizó el encuentro, tuvo a lo largo de los años entre sus expositores a presidentes estadounidenses como Donald Trump, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Woodrow Wilson y Dwight D. Eisenhower, además de líderes extranjeros como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachov e Indira Gandhi. Su actual presidenta de la junta directiva es la economista Dambisa Moyo.