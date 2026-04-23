El Índice de Confianza del Consumidor cayó 5,7% en abril

La disminución más fuerte se dio en el Interior, con una baja del 10,57%, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con un 6,69% y el Gran Buenos Aires (GBA) con un 1,53%.

En cuanto al nivel de ingresos, "la disminución fue más pronunciada entre los hogares de ingresos bajos (-12,60%)", mientras que en los hogares de ingresos altos la contracción fue del 1,80%.

Respecto a los subíndices que componen la medición, todos mostraron resultados negativos en el mes. "La caída más marcada se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-9,51%)", seguida por Situación Macroeconómica (-4,30%) y Situación Personal (-3,96%).

Finalmente, el informe detalla que tanto las condiciones del presente como las expectativas a futuro sufrieron retrocesos. Las Condiciones Presentes bajaron un 9,03%, mientras que las Expectativas Futuras lo hicieron en un 3,30%.