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El PBI creció 4,4% en 2025 y llegó a los US$ 680.663 millones

Según los datos del Indec, el crecimiento se debió al aumento del consumo privado, las exportaciones y la formación bruta de capital fijo (16,4%).

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 4,4% en 2025, pero registró su segunda desaceleración trimestral consecutiva, según los datos publicados este viernes por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). También aumentó 2,1% interanual en el 4° trimestre de 2025 y 0,6% respecto del período previo.

El crecimiento interanual del PBI en 2025 se explicó por el aumento del consumo privado (7,9%), el consumo público (0,2%), las exportaciones (7,6%) y la formación bruta de capital fijo (16,4%).

Según las estadísticas oficiales, el PBI no solo recuperó las caídas de los dos años previos, sino que marcó un máximo desde el inicio de la serie (2004), medido a precios constantes. Valuado en dólares, el país generó unos U$S 680.663 millones aproximadamente.

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La serie original del PBI, en comparación con igual período del año anterior, mostró un incremento de 2,1% en el cuarto trimestre.

Entre los componentes de la demanda, el mayor aumento se observó en las Exportaciones, con 10,9% interanual (ia). Por el lado de los sectores de actividad, se destacaron el incremento en Intermediación financiera (17,2% ia), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1% ia) y Pesca (10,6% ia).

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El aumento de 4,4% interanual (i.a.) del PIB en 2025 respondió a la suba del Consumo privado (7,9%), del Consumo público (0,2%), de las Exportaciones (7,6%) y de la Formación bruta de capital fijo (16,4%).

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Por el lado de la oferta, entre los sectores de actividad que mostraron un incremento se destacaron Intermediación financiera (24,7% i.a.), Explotación de minas y canteras (8,0% i.a.) y Hoteles y restaurantes (7,4% i.a.).

Tienen una caída Pesca (-15,2% i.a.) y Hogares privados con servicio doméstico (-1,1% i.a.). Medido a precios corrientes, el Consumo privado fue el componente más importante de la demanda, con el 70,0% del PIB, seguido por la Formación bruta de capital fijo (16,0% del PIB), las Exportaciones (15,6% del PIB) y el Consumo público (14,9% del PIB).

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