Una familia necesitó de $1.605.497 para no caer en la pobreza en agosto

Mientras que el Indec también informó que se requirieron $726.469 para no caer en la indigencia. La canasta básica aumentó por sobre la inflación.
Una pareja, con dos niños de seis y ocho años, necesitó de $1.605.497 para no caer en la pobreza en agosto, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En tanto, ese mismo grupo familiar requirió de $726.469 para comprar la cantidad mínima de comida para subsistir y no caer en el umbral de la indigencia, según los datos publicados por el organismo oficial.
Durante agosto, la suba mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) al igual que la canasta básica total (CBT) fue de 2,6%. De esta forma, fue un aumento muy superior a la inflación del mismo mes, que fue del 1,7%. En Tanto, la CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 39,6% y de 38,3%, respectivamente, contra un alza de precios del 33,5% promedio.
La CBA se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).
Para determinar la CBT, se amplió la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtuvo mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.
La composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determina un valor de CBA específico para ese hogar. Ese valor surge de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar (ver tabla de equivalencias en la nota metodológica).
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