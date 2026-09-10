La inflación de agosto fue del 1,7%, por debajo del 2,1% de julio

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales.

Los principales aumentos en los precios Regulados (2,2%) se registraron en Electricidad, , Gas, Transporte público y Gastos de prepagas; y en Estacionales (-0,9%) descendieron los precios en Paquetes turísticos y Prendas de vestir, compensados por los aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). La segunda división con mayor incremento fue Educación (2,5%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Recreación y cultura (0,0%) y Prendas de vestir y calzado (-0,6%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Frutas, y Pan y cereales.

LA INFLACIÓN DE AGOSTO FUE LA MÁS BAJA EN 14 MESES



El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017. La variación interanual del… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2026

Los mensajes de Javier Mieli Luis Caputo en las redes sociales

El Presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron en las redes sociales de la inflación en agostó y recalcó que fue el valor más bajó en 14 meses, junto a una serie de datos.

"El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017. La variación interanual del índice fue de 33,5% La inflación núcleo en el mes fue de 1,8%, en tanto los precios de los bienes y servicios estacionales se redujeron 0,9% y los regulados se incrementaron 2,2% La división Prendas de Vestir y Calzado registró una baja de 0,6% en el mes, siendo la segunda baja consecutiva y la séptima reducción nominal en 20 meses La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, cayendo 0,1 p.p. en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva", escribió Caputo.

Mientras que el Milei escribió un escueto "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!" al compartir uno de los gráficos publicados por el Indec.