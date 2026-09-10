La inflación de agosto fue del 1,7%, por debajo del 2,1% de julio

Según la actualización del Indec, llegó al 33,5% interanual. El aumento de precios acumula un alza de 21,3% en los primeros ocho meses del año y duplicó la suba prevista para todo 2026.
La inflación fue del 1,7% en agosto con respecto a julio, por lo que acumuló un alza de 21,3% en los primeros ocho meses del año, y del 33,5% interanual, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Se trató del valor más bajo en 14 meses. Como se esperaba, se trató de una cifra inferior al 2,1% que se había registrado en julio y se recuperó así el sendero a la baja con el que se entusiasmaba el Gobierno para la segunda parte del año.
Cómo dato previo, la inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) también fue de 1,7&. Acumuló un avance del 21,5% en los primeros ocho meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). La inflación núcleo, sin embargo, se ubicó por encima del 2%.
El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,7% en agosto de 2026, y acumuló en el año una variación de 21,3%.
A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales.
Los principales aumentos en los precios Regulados (2,2%) se registraron en Electricidad, , Gas, Transporte público y Gastos de prepagas; y en Estacionales (-0,9%) descendieron los precios en Paquetes turísticos y Prendas de vestir, compensados por los aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Frutas.
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). La segunda división con mayor incremento fue Educación (2,5%).
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Recreación y cultura (0,0%) y Prendas de vestir y calzado (-0,6%).
Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Frutas, y Pan y cereales.
El Presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron en las redes sociales de la inflación en agostó y recalcó que fue el valor más bajó en 14 meses, junto a una serie de datos.
"El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017. La variación interanual del índice fue de 33,5% La inflación núcleo en el mes fue de 1,8%, en tanto los precios de los bienes y servicios estacionales se redujeron 0,9% y los regulados se incrementaron 2,2% La división Prendas de Vestir y Calzado registró una baja de 0,6% en el mes, siendo la segunda baja consecutiva y la séptima reducción nominal en 20 meses La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, cayendo 0,1 p.p. en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva", escribió Caputo.
Mientras que el Milei escribió un escueto "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!" al compartir uno de los gráficos publicados por el Indec.
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