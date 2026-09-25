El Riesgo País superó los 600 puntos y alcanzó el valor más alto en cinco meses

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron esta semana en Estados Unidos que el plan económico no sufrirá cambios y que el país cuenta con los fondos para hacer frente al pago de la deuda pública.

No obstante, los inversores ven con inquietud los resultados sociales del programa como el aumento de la pobreza y la caída de la actividad en la mayoría de los sectores. Concluyen que puede atentar contra la continuidad del proyecto político.

En tanto, el MERVAL cede 0,9% y los ADRs en Nueva York hilvanan otra rueda con mayoría de papeles a la baja.

La suba de hoy coincide coincide con el impacto negativo que tuvieron en los inversores los malos datos de actividad económica y de pobreza que informó este jueves el INDEC. La economía cayó 2,9% mensual sin estacionalidad en julio (más que lo previsto por el mercado) y la pobreza aumentó el 32,3% en el primer semestre, lo que significó que una 2 millones de personas vuelvan a ser pobres en la primera mitad del año.