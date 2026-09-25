El Riesgo País superó los 600 puntos y alcanzó el valor más alto en cinco meses

El indicador de JP Morgan aceleró la suba y profundizó el deterioro de los activos argentinos luego de diez jornadas de alzas.
El riesgo país continúa con tendencia alcista y este viernes superó los 600 puntos básicos producto de una nueva caída en el valor de los bonos. Al promediar la rueda de este viernes el indicador de riesgo soberano escaló a 602 puntos, el valor más alto en cinco meses. Este resultado es producto una nueva caída de los títulos soberanos, que en algunos casos es de hasta 1,7%.
Asimismo, el rendimiento del Bono a 10 años de los Estados Unidos –titulo de referencia- subió por encima del 5%, lo cual amplía la brecha e impulsa el riesgo país. Un valor tan alto no se veía desde el 8 de abril cuando había llegado a 610 puntos.
El Riesgo País el la sobre tasa que deben pagar los titulos de dueda de un país por sobre la tasa que pagan los bonos de los Estados Unidos
En lo que va de la semana el crecimiento fue de 70 puntos básicos. El actual nivel de riesgo soberano le impide al Estado Nacional evaluar una posible colocación en el mercado internacional de deuda voluntaria.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron esta semana en Estados Unidos que el plan económico no sufrirá cambios y que el país cuenta con los fondos para hacer frente al pago de la deuda pública.
No obstante, los inversores ven con inquietud los resultados sociales del programa como el aumento de la pobreza y la caída de la actividad en la mayoría de los sectores. Concluyen que puede atentar contra la continuidad del proyecto político.
En tanto, el MERVAL cede 0,9% y los ADRs en Nueva York hilvanan otra rueda con mayoría de papeles a la baja.
La suba de hoy coincide coincide con el impacto negativo que tuvieron en los inversores los malos datos de actividad económica y de pobreza que informó este jueves el INDEC. La economía cayó 2,9% mensual sin estacionalidad en julio (más que lo previsto por el mercado) y la pobreza aumentó el 32,3% en el primer semestre, lo que significó que una 2 millones de personas vuelvan a ser pobres en la primera mitad del año.
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